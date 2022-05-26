火炭新盤｜星凱．堤岸明日推售426伙 創新引入NFT Art Gallery

中洲置業火炭星凱．堤岸將於明日(27日)進行新一輪銷售，涉426伙，當中327伙採價單形式推售，折實售價由569.6萬元起；另99伙則以招標形式發售。另外，為配合新一輪銷售攻勢，發展商於項目網站增設首個大型住宅項目所引入的NFT Art Gallery，提供平台予火炭區及其他本地藝術家展示作品。

預告下周開放全新三房示位

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱．堤岸明日以價單發售的327伙，戶型涵蓋開放式至三房，折實售價由569.6萬元起，入場單位為2座7樓H室，實用面積259方呎，開放式間隔；最低呎價單位為2座6樓F室，實用面積774方呎，三房間隔，折實呎價18,986元；另推99伙招標，當中涉逾2,000方呎的複式戶。他透露，預計下周開放全新三房示範單位，實用面積分別為945方呎及774方呎。

項目累售 833 伙 套現逾 83 億

中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍說，星凱．堤岸至今已累售833伙，套現約83.6億元。他指出，項目近期已陸續拆棚，預計入伙日期為明年3月31日，樓花期僅10個月，對不同類型買家別具吸引力。

另外，發展商特意與本地藝術非同質化代幣(NFT)交易平台「Articoin」及「藝力火炭」於星凱．堤岸網站上增設創新NFT Art Gallery，提供平台予火炭區及其他本地藝術家展示作品，亦包括本地社福機構展能藝術家的作品，一些作品更可以NFT形式出售。同時，平台上亦設星凱．堤岸的項目模擬效果圖，混合著名藝術家畫風，供大眾欣賞。

星凱．堤岸由4幢住宅大廈組成，提供1,335伙，涵蓋開放式、一房、兩房及三房單位，亦設頂層特色單位。設於九龍灣宏照道金利豐國際中心20樓的項目展示中心已開放予公眾參觀。