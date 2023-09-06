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地產
2023-09-06 20:00:55

火炭新盤｜星凱．堤岸現樓三房單邊樓王曝光 大地色系主調 享山河雙景｜多圖

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火炭新盤｜星凱．堤岸現樓三房單邊樓王曝光 大地色系主調 享山河雙景｜多圖

火炭新盤｜星凱．堤岸現樓三房單邊樓王曝光 大地色系主調 享山河雙景｜多圖

中洲置業發展的火炭新盤「星凱．堤岸」已屆現樓，發展商首度開放一個現樓連裝修示範單位，為第5座單邊「樓王」的49C，實用面積947方呎，三房套連雙工作間設計，坐向南，名為「逸翠星河」，以突顯出單位不但可遠望翠綠連綿山景，同時更可享城門河景致。

設計師以三人家庭為設計藍本，全屋添置不少藝術油畫及裝飾，展現高雅生活品味，呈現出現代簡約風格。大廳長形開則，長約7米，闊約3.3米，面積約250方呎，客飯廳間隔分明，以大地色系為主調，一室柔和高雅的氣息。大門附近設有儲物櫃，並配置視像對講機，配合現代家居所需。

飯廳擺放6人餐枱，配以一排特色吊燈，感覺簡約時尚。客廳擺放三人沙發及茶几後，仍有充足活動空間，推開落地玻璃趟門即達33方呎露台，採光度足，景致開揚，室內空間感大大提升。

寢區則設有三個房間及一個工作間，當中主人套房空間寬敞，擺放雙人床後，仍可三邊落床，外接工作平台，景觀開揚。主人浴室貫徹時尚風格，無論牆身、地台及洗手盆枱面均採用天然石材，而設計師又特意把主人套房旁的工作間，設計為女戶主的化妝區及衣帽間，讓女戶主可擁有專屬美妝小天地。

⇊連裝修三房一套連工作間單位⇊

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至於設計師將另外兩個房間分別設計為兒童睡房及書房。兒童睡房空間充足，擺放單人床及衣櫃後仍有不少活動空間；房間採用粉紅色為主調，再以其他繽紛色彩作為點綴；而書房則以黑色書桌配合灰色坐椅，設計成一個沉穩的工作空間。

發展商另開放同座48樓C室，第5座提供的三房一套連工作間，實用面積為947方呎的單位，除可享寬裕的單位間隔外，單位均享有相同完善配套，隨樓附送一系列歐洲名貴家電，包括德國名牌Miele氣體煮食爐、組合式雙頭氣體煮食爐、蒸焗爐及抽油煙機，亦配備法國皇室品牌De Dietrich嵌入式雪櫃及洗衣乾衣機，另亦附送Vinvautz酒櫃。

主人套房空間寬敞，長約3.025米，闊約2.925米，連接16方呎工作平台，可享城門河及沙田市中心開揚景致。主人浴室除設有浴缸外，更特設smart mirror智能鏡，可提供多項功能，包括瀏覽天氣、新聞、交通情況，查看日程提醒甚至屋苑通告。

⇊交樓標準三房一套連工作間單位⇊

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「星凱．堤岸」由4幢住宅大廈組成，提供1,335伙，單位實用面積介乎2282,001方呎。

即睇火炭新盤星凱．堤岸最新資訊 (House730)

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