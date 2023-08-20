火炭新盤｜星凱．堤岸連錄26伙撻大訂 發展商殺訂逾2660萬 最傷買家損失近170萬

息口走勢及經濟前景未見明朗，買家入市信心受到影響，由中洲置業發展的火炭新盤「星凱．堤岸」爆出罕見的大規模終止交易個案，恐為近期氣氛回暖的本新盤市場撥上一盆冷水。據該盤成交紀錄冊顯示，於上周四(17日)及周五(18日)兩日合共有26宗終止交易個案，當中上周四單日佔25宗，總成交金額涉及逾2.66億元。以各買家均已繳付約10%樓價計算，發展商合共殺訂逾2,660萬。

24 宗交易買家採用建築期付款計劃

資料顯示，26伙撻訂單位原於2021年10月至今年2月售出，絕大部分買家於2021年10月至11月期間簽定買賣合約；而有1個單位的買家則於今年2月中簽定買賣合約。該批單位成交價介乎523.3萬至1,692.6萬元，總成交金額合共近2.67億元。值得一提，上述撻訂單位中，有24宗交易的買家採用建築期付款計劃入市。