火炭星凱．堤岸增子女成長及育兒優惠 最高達14.8萬｜新盤優惠

鄰近港鐵火炭站、由中洲置業發展的現樓新盤「星凱．堤岸」新增優惠吸客，中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，有見《施政報告》推出鼓勵生育政策，項目亦推出相應優惠，將修訂價單新增兩項優惠，第一項為「子女成長資助金優惠」，如買方於簽署臨時買賣合約起1年內，買方當中家庭成員有未滿18歲人士或新增初生成員，即可享4.8萬至13.8萬元額外折扣優惠，一房或以下可享4.8萬元，兩房可享8.8萬元，三房或以上可享13.8萬元。

另一優惠為「育兒津貼優惠」，如買家於簽署臨時買賣合約起1年內，買家當中家庭成員有未滿3歲人士或新增初生成員，可享1萬元額外折扣優惠。