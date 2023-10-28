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地產
2023-10-28 09:00:00

火炭星凱．堤岸增子女成長及育兒優惠 最高達14.8萬｜新盤優惠

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火炭星凱．堤岸增子女成長及育兒優惠 最高達14.8萬｜新盤優惠

楊聰永(右)指，有見《施政報告》推出鼓勵生育政策，「星凱．堤岸」亦推出相應優惠，將修訂價單新增兩項優惠；左為符錫龍。

鄰近港鐵火炭站、由中洲置業發展的現樓新盤「星凱．堤岸」新增優惠吸客，中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，有見《施政報告》推出鼓勵生育政策，項目亦推出相應優惠，將修訂價單新增兩項優惠，第一項為「子女成長資助金優惠」，如買方於簽署臨時買賣合約起1年內，買方當中家庭成員有未滿18歲人士或新增初生成員，即可享4.8萬至13.8萬元額外折扣優惠，一房或以下可享4.8萬元，兩房可享8.8萬元，三房或以上可享13.8萬元。

另一優惠為「育兒津貼優惠」，如買家於簽署臨時買賣合約起1年內，買家當中家庭成員有未滿3歲人士或新增初生成員，可享1萬元額外折扣優惠。

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<搶人才> 先入住．後付款計劃」720天先住後付優惠

中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍表示，項目亦新增全新付款辦法「<搶人才> 先入住．後付款計劃」，買家可享6%折扣優惠，並於720天內完成付款，若買家於簽訂臨時買賣合約後90天起，再支付樓價1%作佔用許可費，即可申請提前入住，若於180天內提前付清樓價可兼享6%折扣優惠，提前於360天內及480天內則分別可享4%2%折扣優惠。

兩房946.6萬沽出

「星凱．堤岸」周五(27日)再沽1伙，單位為130D室，實用面積462方呎，採兩房連開放式廚房設計，成交價946.6萬元，呎價20,489元。項目由上月13日重推後迅沽30伙，合共套現逾3.4億元。樓盤開售迄今累沽902伙，套現逾93億元，平均呎價20,368元。

即睇火炭新盤星凱．堤岸最新資訊 (House730)

火炭星凱．堤岸增子女成長及育兒優惠 最高達14.8萬｜新盤優惠

「星凱．堤岸」開售迄今累售902伙，套現逾93億元，平均呎價20,368元。(資料圖片)

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