火炭駿景園最新錄獲利成交。中原地產新界東豪宅御龍山第一分行副分區營業經理周家傑表示，駿景園本月暫錄2宗成交，分行最錄8座中層A室易手，單位建築面積1,206方呎，實用面積1,039方呎，屬三房連套房及工人套房間隔，享開揚火炭半山景。單位原開價約1,150萬元，議價後以1,125萬元沽出，實用平均呎價約10,828元。據了解，新買家為區內家庭客，原業主則於2006年以580萬元購入上述單位，持貨約18年，是次沽出帳面獲利545萬元，賺幅約94%。
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火炭駿景園山景三房 同區家庭客1125萬承接 18年升值545萬｜二手樓成交
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