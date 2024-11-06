炮台山101 KINGS ROAD突上樓書 一房面積204呎起｜新盤樓書

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」周二(5日)晚突擊上載售樓說明書，合共提供251伙，實用面積由204至1,291方呎，戶型涵蓋一房至四房，主打兩房單位。
宏安地產執行董事程德韻表示，住宅樓層由5樓至31樓(不設4樓、13樓、14樓及24樓)，項目主打兩房單位，佔總數約53%，實用面積由376至440方呎，設有梗廚及開放式廚房兩種戶型。
程德韻續指，一房標準單位共60伙，佔約24%，實用面積由244至310方呎；三房標準單位則提供44伙，提供三房及三房一套房連儲物室兩種戶型，佔約18%，實用面積由549至838方呎。
設15伙特色單位
宏安地產營業及市務總經理黃文浩補充，「101 KINGS ROAD」另提供15伙特色單位，當中平台特色戶共11伙，實用面積由204至531方呎；頂層特色單命名為「101 KINGS ROOFTOP」，共提供4伙，戶型由三房一套房連儲物室至四房雙套房連儲物室，實用面積由861至1,291方呎，單位都設有內置樓梯直達天台，天台面積由660至955方呎。
至於全盤面積最細為5樓J室，一房間隔，實用面積204方呎，連173方呎平台。全盤面積最大則為31樓A室，四房間隔，實用面積1,291方呎，連36方呎平台，以及955方呎天台。
他續指，項目會所「KINGS CLUB」設於項目2樓，可用面積約6,000方呎，提供多樣化的娛樂休閒設施，包括戶外游泳池、運動室、宴會廳、多功能娛樂室、兒童遊樂場、桌上遊戲室、音樂室及閒坐空間。「101 KINGS ROAD」更設有2層地庫停車場，提供24個住宅停車位及5個商業停車位，平均約10戶爭一個停車位。