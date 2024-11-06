炮台山101 KINGS ROAD突上樓書 一房面積204呎起｜新盤樓書

「101 KINGS ROAD」合共提供251伙，實用面積由204至1,291方呎，戶型涵蓋一房至四房。

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」周二(5日)晚突擊上載售樓說明書，合共提供251伙，實用面積由204至1,291方呎，戶型涵蓋一房至四房，主打兩房單位。

宏安地產執行董事程德韻表示，住宅樓層由5樓至31樓(不設4樓、13樓、14樓及24樓)，項目主打兩房單位，佔總數約53%，實用面積由376至440方呎，設有梗廚及開放式廚房兩種戶型。

程德韻續指，一房標準單位共60伙，佔約24%，實用面積由244至310方呎；三房標準單位則提供44伙，提供三房及三房一套房連儲物室兩種戶型，佔約18%，實用面積由549至838方呎。