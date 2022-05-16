為地球 齊出手 滙豐綠色按揭 共建理想未來

隨著全球暖化加劇，近年世界多地錄得的極端氣候變化，如熱浪乾旱、超強颱風、暴雨洪水、極寒低溫等，造成多處有人命及經濟損失，亦讓更多人關注環保，各國政府亦已將減排列為重要環保目標。

我們每個人都有責任守護地球，除了在日常生活注意要環保低碳外，原來買樓都可以環保，因在政府推動和各大發展商推動下，近年在樓宇設計和興建上，紛紛引入環保和可持續發展概念。滙豐銀行為鼓勵市民為地球出一分力，已主動行多一步推出綠色按揭計劃，鼓勵置業者選擇可持續發展的一手建築，與摯愛家人共建理想生活。

購綠建環評認證指定一手住宅 可申請綠色按揭

只要置業者選購獲香港綠色建築議會頒發「綠建環評」鉑金級或金級評級認證的指定一手住宅物業，便可申請滙豐銀行綠色按揭。「綠建環評」是專為香港建築物而設，以評估於可持續發展表現的認證評級，獲頒認證的建築物，無論於規劃、設計、施工、調試、裝修、管理、運作和維修等各方面的可持續性，都有出色表現。

享現金獎賞贏電動車 兼植樹為環保出力

只需於即日起至2022年12月31日的推廣期內，成功申請綠色按揭及提取貸款，便可享3重獎賞，包括：

- 高達6,888港元現金獎賞： 按揭貸款滿港幣4,000,000元或以上可享港幣6,888元現金獎賞；按揭貸款達港幣1,000,000元至4,000,000元以下，則可享港幣3,988元現金獎賞。

- Tesla大抽獎：自動參加抽獎，有機會贏取Tesla Model Y一部，價值約港幣486,000元(包括首次登記稅)。

- 綠化地球大行動： 就每個成功於推廣期內申請及提取綠色按揭貸款的客戶，滙豐將會代表你種植一棵樹，以支持印尼再造林計劃，一起用行動愛護地球。

合資格的置業者可透過滙豐銀行各分行、電話、網上銀行或按揭顧問提交申請。

詳情：https://bit.ly/37jrX2q

受條款及細則約束。借定唔借？還得到先好借！

