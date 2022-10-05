為幫細妹上車！六姊妹總動員兩周睇15個放盤 成功鋤價買葵芳連裝修兩房

二手樓價回落，有買家趁機尋覓筍盤入市。有六姊妹為幫助細妹「上車」做業主，於兩星期內連睇約15個放盤，最終向業主還價成功，以618萬元入手新葵芳花園兩房連裝修單位。

中原地產資深分區營業經理許偉業表示，上述單位為新葵芳花園A座中低層5室，實用面積約400方呎，兩房間隔。從相片可見，單位附有裝修。原業主今年8月放盤，叫價660萬元，及至上月降至640萬元，最終以618萬元成交，累減42萬元或約6.4%，呎價約15,450元。

查詢銀行估價「做足功課」

許偉業透露，新買家為外區客，據悉為一家六姊妹，目標助細妹「上車」，入市預算約500萬元，結果總動員用兩星期時間睇樓，期間睇約15個放盤，並就每個放盤逐一了解，以及查詢銀行估價等方法，留意到新葵芳花園的樓價由高位690萬元，回落至近600萬元水平，於是鎖定該屋苑。六姊妹有見上述單位當時銀行估價為590萬元後，即時還價596萬至600萬元，但被原業主以單位連有裝修為由而拒絕。不過，其後原業主願將底價再下調至628萬元，並託代理轉告買家指，個別銀行估價較保守，並不等於成交價，不會以估價放售，而雙方再經磋商後，終以618萬元成交。

據悉，原業主於2017年11月以590萬元買入單位，持貨近5年，現轉手帳面僅賺28萬元，單位期內升值不足5%。