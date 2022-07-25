為甚麼有些單位不能睇樓？如何避免中伏？

無論 買樓 或 租樓 ，想找到心水單位，最重要是先 睇樓 ，看清楚單位的狀況才做決定。然而現時疫情未止，不少業主因為防疫原因，不願意讓客人入屋 睇樓 ，又或因單位仍有 租客 租住，不方便讓買家或新 租客 睇樓 。對買家而言，不能 睇樓 的單位，就算價錢有多吸引，於決定前亦要小心，否則隨時可能中伏，貼錢買難受！

之前因為疫情肆虐及限聚措施影響，業主被逼閉門謝客。但正常情況下一般二手物業成交，大多數買家都會先睇樓，市場雖不乏沒有睇樓便成交的個案，但多為投資者趕旺市快人一步決定以求獲利；而常見導致「無樓睇」的兩大因素，一是有租客未搬走，二是業主工作繁忙早出晚歸，難以安排開門，才會出現無樓睇的情況。但買家只憑睇相或網上的介紹資料，便要作出決定，其實暗藏風險！

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伏位 1 ：內櫳狀況不似預期

一般買賣二手單位，睇樓可以看清楚單位內櫳的狀況，如真的決定成交，便應以睇樓時的現況為準，即到交樓時，內櫳的狀況應與睇樓時相差不大或完全一樣。當然，如業主需要搬走任何隨屋附送的電器，如冷氣或雪櫃等，都需要先向買家交代並寫明於買賣合約內。

但如買家沒有睇樓，單是看「照片」或以VR睇樓便立即做決定，便可能出現內櫳狀況不似預期的情況，在收樓時無論內櫳狀況是好是壞，買家亦一樣要照收樓。特別一些連天台或露台的單位，又或是樓齡較高的物業，因為可能會有結構、僭建或漏水等問題，單靠睇相或VR睇樓根本難以發現。如買家資金有限，沒有預算大裝修，打算購入單位簡單裝修後便入住，更需要睇清楚。

伏位 2 ：改建僭建或違建築物條例

單靠睇相或VR睇樓，亦有機會忽略單位的間隔可能經改動，如由3房改2房，或是改為開放式廚房、私自加建閣樓等，有可能違返建築物條例，因而有機會影響交易及銀行批核按揭等。

伏位 3 ：可能非實盤或有其他問題

無樓睇的單位，可能只是以單位的資料吸客，而非真實放盤，是業主/地產代理試價或吸客的手段，當有買家表示出價或議價時，業主/地產代理或表示該盤已售出或改價。又或單位可能有其他如債務問題等，隨時有機會被釘契。

伏位 4 ：業主？非業主！

過往曾發生騙徒假冒業主放盤，指稱單位有租客不讓睇樓，並利用假證件副本詐騙買家訂金的案例，令買家蒙受損失。

查冊核實業主身份 訂保障條款防中伏

想避開伏位，買家應先做好功課，包括向銀行查詢估價及申請預批按揭，可以確保單位非凶宅，有銀行預先批核，買家也可更安心。無論是否經代理接洽，都要先查冊，以確定單位的業權、是否有因為僭建、債務、維修令、清拆令等屋宇署命令等問題被釘契，同時亦可向物業管理員查詢單位有否僭建或漏水等問題。

買家亦可要求業主提供不同文件以證實身份，在落訂時不要直接過數或將現金交予賣方，亦不可將支票抬頭寫「賣方」名字。買家可將落細訂的支票抬頭寫賣方代表律師樓，待落實交易後賣方律師樓才將支票交予業主，可免被騙訂金。在簽署臨時合約時，買家亦可加入業主必須於落實交易前開門讓銀行或相關職員進入單位驗樓的條款，如業主不肯開門，買家有權可無條件取消交易，可免在不知情下買入有結構問題或違反建築物條例的單位。

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