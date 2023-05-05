無懼加息｜University Hill 次輪7小時沽清

面對美國聯儲局加息0.25厘，本地大型銀行如滙豐、中銀香港(2388)等亦上調最優惠利率，惟似乎無礙新盤銷情。新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2A期昨展開次輪銷售，市場消息指，開售約7小時，沽清以價單發售的191伙；新地更突擊上載項目第2B期售樓說明書，並於今日公布最新部署。
該盤次輪推售216伙，截收逾1萬票，以價單發售191伙計，超額逾51倍。191伙折實價325.43萬至1,114.68萬元，折實呎價13,202至18,890元；同日有25伙招標發售。
據了解，發展商為分流人潮，次輪銷售分為7個時段揀樓，首個時段於早上10時30分開始，現場已有不少準買家排隊等候揀樓，場面墟冚。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，該行出席率達八成，出席客戶中佔六成為上一輪向隅客，四成屬新登記客戶；而用家佔七成，三成為長線投資者，料樓盤入伙後可享約2.5至3厘租金回報。他預計，發展商本月會把握旺市積極推盤，整體睇樓量及交投均見上揚，加息期結束亦會增加投資者入市信心，料全月整體交投量會超越4月。
加息後仍「頂得住」
何先生稱，曾入票項目第1期未能抽中，由於看好該區前景，購入三房單位自住。雖然加息對供樓影響大，但笑言仍「頂得住」。
比較過其他新盤 價錢較平
現住沙田的Daniel斥約800萬元買兩房單位自住，入市前曾比較過其他新盤，認為項目價錢較便宜，又指加息是預期之內，故不太擔心。
不足一周賣出57%單位
消息指，截至下午5時30分，開售約7小時已沽清191伙。該盤自上周六開售，不足一周已沽出348伙，佔該期單位總數607伙約57%。發展商乘勢即日上載項目第2B期樓書，市場預計短期內公布首張價單，新地將於今日公布部署。
據
樓書顯示，第2B期由5座住宅大樓組成，分別為優景閣第1、2、3、5及6座，提供688伙，單位實用面積218至936方呎，間隔涵蓋開放式至三房。標準分層單位涉600伙，設有10種戶型；另提供88伙連花園或天台的特色單位。
全盤面積最細單位為優景閣第2、3及5座的A6室，實用面積218方呎，開放式間隔。至於全盤面積最大單位為優景閣第2及3座的16樓A1，以及優景閣第5及6座的15樓A1，實用面積936方呎，三房一套連書房間隔，另連539或543方呎天台。
值得留意，今期住宅部分設有安老院舍，位於優景閣第5座及優景閣第6座之地庫1層、地下、1樓及2樓。項目預計關鍵日期為2024年6月15日，樓花期長約13個月。
即睇大埔白石角University Hill第2A期最新資訊(House730)