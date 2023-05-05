無懼加息｜University Hill 次輪7小時沽清

面對美國聯儲局加息0.25厘，本地大型銀行如滙豐、中銀香港(2388)等亦上調最優惠利率，惟似乎無礙新盤銷情。新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2A期昨展開次輪銷售，市場消息指，開售約7小時，沽清以價單發售的191伙；新地更突擊上載項目第2B期售樓說明書，並於今日公布最新部署。

該盤次輪推售216伙，截收逾1萬票，以價單發售191伙計，超額逾51倍。191伙折實價325.43萬至1,114.68萬元，折實呎價13,202至18,890元；同日有25伙招標發售。

據了解，發展商為分流人潮，次輪銷售分為7個時段揀樓，首個時段於早上10時30分開始，現場已有不少準買家排隊等候揀樓，場面墟冚。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，該行出席率達八成，出席客戶中佔六成為上一輪向隅客，四成屬新登記客戶；而用家佔七成，三成為長線投資者，料樓盤入伙後可享約2.5至3厘租金回報。他預計，發展商本月會把握旺市積極推盤，整體睇樓量及交投均見上揚，加息期結束亦會增加投資者入市信心，料全月整體交投量會超越4月。

