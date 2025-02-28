無錫恒隆廣場二期酒店命名「錫喆寓」 預計今年第四季開業

恒隆地產(101)周四(27日)宣布，位於無錫恒隆廣場的希爾頓格芮精選酒店正式定名為「無錫錫喆寓」（「錫喆寓」），作為無錫恒隆廣場二期的重要組成部分，錫喆寓預計於今年第四季度開業，屆時將進一步豐富綜合體的零售、辦公樓及服務式寓所等業態組合。 錫喆寓共設有105間典雅客房，酒店主體為一座七層大樓。恒隆表示，這名稱巧妙結合酒店地理位置，同時呼應希爾頓格芮精選酒店品牌的傳承與新舊交融的哲學理念。「喆」字獨特的對稱結構，亦展現了酒店由兩座獨立建築組成，象徵着它們之間的和諧與平衡。

恒隆地產高級董事—辦公樓、酒店、住宅及服務式公寓業務隋頌偉表示，錫喆寓充分體現了恒隆致力於提升無錫恒隆廣場的影響力、豐富社區多樣性的堅定承諾，這與恒隆對項目及無錫城市發展的長期願景高度契合。作為無錫恒隆廣場早期規劃中的核心組成部分，二期項目勢將成為梁溪區城市更新的重要驅動力。完美融合無錫歷史韻味與現代活力的錫喆寓，將成為不容錯過的旅遊目的地，在吸引長三角地區跨城客群的同時，持續強化恒隆的市場領先地位。