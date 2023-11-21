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地產
2023-11-21 04:29:51
日報

焦點新盤｜入場價不足3球 YOHO WEST均呎創6年半低

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YOHOWEST 雷霆 胡致遠

YOHO WEST將於周四接受認購登記，圖左為雷霆，右為胡致遠。(蘇文傑攝)

發展商續以新低價開盤搶灘！焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」昨首推280伙，提供最高13.5%折扣優惠，折實價299.96萬元起，為新界西逾兩年來最平新盤；折實平均呎價10,888元，更見約6年半全港新盤首批均價新低水平。

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雷霆：「普天同慶價，買到就開心」

新地副董事總經理雷霆形容是次開價可謂「普天同慶價，買到就開心」，以樓盤的性價比無論對首次置業、小型家庭、換樓客、投資或收租都非常吸引。資料顯示，對上折實入場價低於300萬元新界西全新盤為屯門「帝御．嵐天」，於2021年推出112伙，實用面積208方呎開放式單位折實價約299.9萬元。至於對上一個折實平均呎價低於1.1萬元的新盤為沙頭角「尚澄」，於2017年4月推出，當時首批折實平均呎價約10,288元。 

「YOHO WEST」首張價單涵蓋28伙一房、175伙兩房及77伙三房，實用面積274至651方呎，單位折實價299.96萬至723.42萬元，折實呎價10,000至12,812元。入場單位為第3A座5樓A9室，一房間隔，實用面積295方呎，折實價299.96萬元，折實呎價約10,168元。新地代理總經理胡致遠稱，項目將於明日正式對外開放示範單位，周四接受認購登記。

較同系區內Wetland低開23%

區內對上一個全新盤、同系「Wetland Seasons Bay」第3期於去年9月推出78伙，當時折實平均呎價14,186元，如今「YOHO WEST」低開約23.2%。與鄰近二手屋苑比較，包括樓齡約16年的栢慧豪園、約19年的慧景軒，以及約25至31年的嘉湖山莊，近期呎價為10,077、9,069及8,331元，相差約7.4%至23.5%。

未有提供樓價保障計劃

首張價單提供3種付款方法，45天現金付款計劃可獲最高13.5%折扣，建築期付款計劃提供最高4.5%至7.5%折扣，若買家毋須借發展商的一按貸款，並於簽署臨時買賣合約後180日內提前付清樓價，最高可獲6%至9%現金回贈，合計優惠相當於與即供付款計劃相若。

新地於月初推售樓花期長約6個月的屯門「NOVO LAND」第2A期，首度推出樓價保障計劃，與買家分擔於樓花期內樓價下跌的風險。「YOHO WEST」預計入伙日期為明年9月30日，樓花期約10個月，惟是次未有提供樓價保障計劃。雷霆指，近兩年本港一手成交僅錄約1萬宗，屬偏低水平，甚至比過往的整體平均數字低更多，顯示市場儲存龐大的購買力，只是等待具有吸引力的樓盤爆發，相信明年樓價可以重拾升軌。

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曉柏峰首輪傳即日沽11伙

恒基地產(012)長沙灣新盤「曉柏峰」昨日首輪開售68伙，市傳項目累收約615票，超額8倍。消息指，即日有11伙獲認購，套現超過7,000萬元；當中最高成交價及呎價單位為B座20樓B4室，三房套間隔，實用面積499方呎，成交價962.43萬元，呎價約19,287元。

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