焦點新盤｜兩期共提供800伙 海盈山主打兩房 或下月推

港島區矚目大型新盤、黃竹坑站上蓋港島南岸再有新期數應市！由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作的第4期項目昨命名為「海盈山」(LA MONTAGNE)，提供800伙，分兩期發展，已獲批預售樓花同意書，最快下月推售。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，「海盈山」由兩座34層住宅樓層住宅大樓組成，單位戶型涵蓋一房至四房，亦設有特色戶，實用面積351至2,291方呎。當中主打兩房，涉465伙或58%，面積484至680方呎；其次為佔192伙或24%的三房，面積658至965方呎；而四房提供64伙或8%，面積1,204至1,517方呎；一房涉48伙或6%，面積389至403方呎；特色戶共31伙或4%，面積351至2,291方呎。

定價參考港島南區豪宅

湯耀宗指，「海盈山」分為4A期及4B期發展，分別涉及432伙及368伙，會先推出4A期應市，目前展銷廳及示範單位接近完工，預計短期內上載售樓說明書，爭取下月推售。他透露，首階段以價單形式推售，單位定價會參考港島南區豪宅項目，以及港島南岸第2期揚海的成交價，揚海目前平均成交呎價逾3.6萬元。據成交紀錄冊顯示，揚海1A座27樓C室，面積524方呎，兩房間隔，上周四以1,865.68萬元售出，呎價35,605元。

信和置業執行董事田兆源稱，中港兩地通關後，本港經濟復常，美國息口有望見頂回落將有助樓市，加上港島南區新增供應不多，項目開盤時有信心會受歡迎。太古地產董事–住宅業務杜偉業指出，本港住宅需求龐大，對樓市前景感樂觀。

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