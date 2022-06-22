焦點新盤｜凱柏峰I最快本周開價 兩新盤加入搶客戰

一手氣氛熾熱，發展商推盤意欲積極，將有兩大新盤加入搶客戰。其中由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的日出康城第11期發展項目凱柏峰I最快本周內公布首張價單。 凱柏峰I早前取得預售樓花同意書後，隨即上載售樓說明書，並於昨日(21日)首度開放示範單位，以1A座28樓F室為搭建藍本，實用面積459方呎，兩房連開放式廚房設計，連38方呎露台及工作平台。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，全盤提供592伙，當中約九成屬一房及兩房單位，部署本周內開價及開放示範單位予公眾參觀，首批冀涵蓋各類戶型，定價會參考同區一房及兩房單位造價。

NOVO LAND料下月獲批預售即推 實行「月月有樓賣」的新鴻基地產(016)，則部署推售屯門NOVO LAND第1A期，涉824伙。新地副董事總經理雷霆指，預計最快下月獲批預售樓花同意書，屆時會盡快推售。NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，整個項目由14座住宅大樓組成，提供4,585伙，戶型涵蓋開放式至四房，第1A期預計入伙日期為明年6月28日，樓花期長約12個月。新地代理總經理陳漢麟稱，由項目駕車前往港鐵兆康站，車程僅需約2分55秒，需時與港鐵站上蓋屋苑分別不大，但項目設有4.9萬方呎零售樓面及約40萬方呎大型會所及園林空間，屬一般屋苑無法媲美。