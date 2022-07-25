焦點新盤｜啟德MIAMI QUAY第1期提供648伙 部署今季推售

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德承豐道23號項目，今日(25日)正式命名為MIAMI QUAY，當中第1期MIAMI QUAY I已獲批預售樓花同意書，預計最快8月份落實推售時間表。

標準戶面積 250 方呎起 主打兩房

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MIAMI QUAY將分為兩期發展，第1期及第2期分別提供648伙及571伙。MIAMI QUAY I標準戶實用面積介乎約250至710方呎；戶型涵蓋開放式至三房，主打兩房佔約50%，一房佔約35%。

他稱，MIAMI QUAY I現階段先積極進行宣傳推廣工作，讓大眾對PARK PENINSULA的發展有所理解；定價方面會參考一線海景項目售價，會留意加息對市場的影響，相信價錢買家能接受。MIAMI QUAY由新世界負責建造，會德豐負責推售，預計入伙日期為明年8月31日，樓花期長約14個月。

PARK PENINSULA 推出後頭炮

有份參與啟德跑道發展區上項目的9間地產商，早前聯手成立非牟利私營公司「啟德跑道區私人發展有限公司」，將旗下跑道區上地段取名為「PARK PENINSULA」，而MIAMI QUAY屬PARK PENINSULA推出後首個應市全新盤。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝指，PARK PENINSULA位於前機場跑道一帶臨海地段，約484萬方呎的綠化及休憩地帶，包括都會公園、啟德空中花園、啟德郵輪碼頭公園、啟德跑道公園及啟德體育園等；毗鄰的水上活動中心更提供多樣化水上活動。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢稱，政府擬建多元環保連接系統，包括自動行人輸送帶的高架行人步道及跨海行人及單車橋，將連接觀塘及九龍灣兩個地區，並提供一系列的巴士及專線小巴等設施。跑道公園碼頭亦擬籌備成為水上的士上落點，連接中環、西九、尖東、紅磡與啟德。

帝國集團執行董事姚志偉說，PARK PENINSULA將打造集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、商業及住宅於一身的全新地段，毗鄰的啟德郵輪碼頭及商業地皮亦帶動香港經濟發展，提供就業機會，更可舉辦世界級表演節目。