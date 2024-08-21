焦點新盤｜天璽．天1期下月上樓書

胡致遠指，天璽．天單位戶型涵蓋開放式至四房，相信可切合買家需要。

胡致遠指，項目單位戶型涵蓋開放式至四房，相信可切合買家需要。住戶可享「3分鐘都會生活圈」優勢，由項目出發3分鐘內步程可達港鐵啟德站、AIRSIDE、啟德車站廣場及THE TWINS雙子匯。他續指，項目自設約24萬方呎基座商場，住戶可乘搭專屬升降機直達商場，亦可全天候無縫連接港鐵啟德站。

啟德區新盤續成市場焦點，新鴻基地產(016)旗下「天璽．天」第1期預告最快下月初上載售樓說明書。新地代理總經理胡致遠表示，項目提供906伙，目標維持於季內推售，定價會參考同區樓盤外，亦包括港島及九龍區豪宅項目。

「天璽．天」位於啟德協調道10號，分兩期發展共提供1,490伙。第1期由1座樓高44座及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年6月30日，樓花期長約11個月。

60伙公開發售單位以「120天現金付款計劃」最高折扣15%計算，折實價428.8萬至854.3萬元，折實呎價17,502至23,470元。入場單位為3樓A室，實用面積245方呎，一房間隔，折實價428.8萬元，折實呎價17,502元。

據銷售安排顯示，周六發售將會分為A及B組揀樓，A組為優先認購組別，買家須認購2至4伙，惟不可揀選多於2伙一房單位；而B組買家可認購1至2伙。

全數8伙特色單位招標發售

另外，「FINNIE」設有8伙特色單位，實用面積223至626方呎，全數落實於周五起以招標形式發售。

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