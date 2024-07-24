焦點新盤｜意嵐次輪賣139伙 222萬入場

「意嵐」次輪發售單位涵蓋87伙開放式、20伙一房、27伙兩房及5伙三房，均以價單形式推售。扣除最高折扣12%後，折實價222.6萬至776.3萬元，折實呎價8,768至14,051元。入場單位為5B座21樓H室，實用面積204方呎，開放式間隔，折實價222.6萬元，折實呎價約10,913元。

周五中午12時截票

發展商指，項目將於周五中午12時截票，發售當日將分3組揀樓，分別為S組、A組及B組，當中S組為指定公司員工組別，以先到先得形式優先揀樓；A組及B組分別以抽籤形式發售，A組須買2伙至5伙或至少購買1伙指定三房或兩房單位；B組須購買1伙至2伙。

即睇青山公路 黃金海灣．意嵐最新資訊

柏蔚森III次輪推售53伙

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」亦落實周五次輪價單推售53伙，涵蓋7伙三房、35伙兩房及11伙一房。扣除最高折扣18%後，折實價474.8萬至1,376.1萬元，折實呎價16,800至21,866元，折實平均呎價18,977元。