焦點新盤｜意嵐次輪賣139伙 222萬入場

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」，於上周六首輪推售188伙大開紅盤即日沽清，昨敲定於周六次輪推售139伙，扣除最高折扣12%，折實價222.6萬元起，折實呎價8,768元起，折實平均呎價11,126元。
「意嵐」次輪發售單位涵蓋87伙開放式、20伙一房、27伙兩房及5伙三房，均以價單形式推售。扣除最高折扣12%後，折實價222.6萬至776.3萬元，折實呎價8,768至14,051元。入場單位為5B座21樓H室，實用面積204方呎，開放式間隔，折實價222.6萬元，折實呎價約10,913元。
周五中午12時截票
發展商指，項目將於周五中午12時截票，發售當日將分3組揀樓，分別為S組、A組及B組，當中S組為指定公司員工組別，以先到先得形式優先揀樓；A組及B組分別以抽籤形式發售，A組須買2伙至5伙或至少購買1伙指定三房或兩房單位；B組須購買1伙至2伙。
柏蔚森III次輪推售53伙
新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」亦落實周五次輪價單推售53伙，涵蓋7伙三房、35伙兩房及11伙一房。扣除最高折扣18%後，折實價474.8萬至1,376.1萬元，折實呎價16,800至21,866元，折實平均呎價18,977元。
ONE SOHO全盤322伙沽清
另外，信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作的旺角現樓新盤「ONE SOHO」昨售出最後1伙，為29樓B1室面積285方呎一房，成交價650.5萬元，呎價近2.3萬元。資料顯示，該盤自2021年5月開售迄今，全盤322伙經已沽清，套現逾22億元。