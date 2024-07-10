焦點新盤｜柏蔚森I收逾2700票 周六首賣201伙

本月焦點新盤、新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區「柏蔚森I」昨加推3號價單共60伙，維持最高折扣18%，折實價415.6萬元起。同時落實周六首輪發售201伙。截至昨日累收逾2,700票，以價單出售198伙計算，超額認購逾12倍。 「柏蔚森I」3號價單折實價415.6萬至1,122萬元，折實呎價16,138元至20,612元。該盤同時上載首輪銷售安排，周六以價單發售198伙，同日推出3伙招標出售。新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣指，目前入票客人中佔約50%來自九龍區，港島及新界區各佔約25%。

遠東發展營業及市務總經理陳富強稱，「柏蔚森I」園林會所「Forest Pavilion」連園林佔地逾5.4萬方呎，分五大主題區，提供50項設施，包括50米戶外游泳池、天際海景宴會廳等。

利奧坊．首隅周日發售12伙 另有市區新盤起動，恒基地產(012)大角咀「利奧坊．首隅」加推4號價單共26伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，包括18伙兩房及8伙一房，扣除最高折扣8%，折實價454.66萬至747.22萬元，折實呎價17,487至22,371元。至於項目落實周日發售12伙，包括9伙兩房及3伙一房，最低售價及呎價單位同為6樓G室一房，實用面積260方呎，折實價454.66萬元，折實呎價17,487元。