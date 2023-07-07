焦點新盤｜滙都 I 一房5球有找

本周新盤輪流出擊，新界區焦點大型新盤、泛海國際(129)元朗洪水橋滙都第1期「滙都I」昨首推125伙，提供最高14%折扣，折實入場價440.92萬元，折實平均呎價13,747元，較2年前區內新盤低約11%。首批入場單位開則由面積326方呎一房起步，全數一房單位折實價低於500萬元，冀以銀碼較細吸上車客。
該盤首批涵蓋26伙一房、96伙兩房、2伙三房及1伙特色單位，實用面積326至498方呎，折實價440.92萬至705.97萬元，折實呎價12,688至15,082元，最平為3座2樓A03單位，實用面積326方呎一房戶，折實價440.92萬元，呎價13,525元。
即日開放示範單位及收票
執行董事關堡林形容定價是「北部都會區貼地價」，已參考同區項目造價及項目自身優勢等，示範單位即日起對外開放，並同步接受認購登記，視乎市場反應再公布銷售安排。
資料顯示，洪水橋對上一個應市新盤為#LYOS，於2021年10月底首推88伙，實用面積282方呎一房戶折實入場439.4萬元，折實平均呎價15,503元，滙都I首批折實平均呎價較低約11.3%。至於附近二手呎價，樓齡約12年的泉薈約11,056元；樓齡約9年的蔚林約12,225元，滙都I首批高最多20%。
海盈山設逾4萬方呎會所
另外，由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」最快於明日起收票，部署下周開售，昨介紹佔地逾4萬方呎的會所「Club Cascade」，提供室外游泳池等約27項設施。
TOWNPLACE WEST KOWLOON首推105伙
另外，新鴻基地產(016)旗下住宅租賃品牌「TOWNPLACE本舍」全新旗艦項目、西九TOWNPLACE WEST KOWLOON昨公布首張價單，涉及105伙，開放式單位「早鳥」入場價為月租1.38萬元，以最細面積單位243方呎計算，呎租約57元。至於一房、兩房及三房月租分別由1.88萬、3.08萬及5.28萬元起；將於本月底對外開放示範單位，10月起預租。
TOWNPLACE本舍副總經理李雪麗稱，項目提供843伙，設有日租、月租及年租選擇，以年輕專業人士為目標客群，期望與集團旗下的九龍站商業項目產生協同效應。