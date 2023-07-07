焦點新盤｜滙都 I 一房5球有找

本周新盤輪流出擊，新界區焦點大型新盤、泛海國際(129)元朗洪水橋滙都第1期「滙都I」昨首推125伙，提供最高14%折扣，折實入場價440.92萬元，折實平均呎價13,747元，較2年前區內新盤低約11%。首批入場單位開則由面積326方呎一房起步，全數一房單位折實價低於500萬元，冀以銀碼較細吸上車客。

該盤首批涵蓋26伙一房、96伙兩房、2伙三房及1伙特色單位，實用面積326至498方呎，折實價440.92萬至705.97萬元，折實呎價12,688至15,082元，最平為3座2樓A03單位，實用面積326方呎一房戶，折實價440.92萬元，呎價13,525元。

即日開放示範單位及收票

執行董事關堡林形容定價是「北部都會區貼地價」，已參考同區項目造價及項目自身優勢等，示範單位即日起對外開放，並同步接受認購登記，視乎市場反應再公布銷售安排。

資料顯示，洪水橋對上一個應市新盤為#LYOS，於2021年10月底首推88伙，實用面積282方呎一房戶折實入場439.4萬元，折實平均呎價15,503元，滙都I首批折實平均呎價較低約11.3%。至於附近二手呎價，樓齡約12年的泉薈約11,056元；樓齡約9年的蔚林約12,225元，滙都I首批高最多20%。

