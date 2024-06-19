熱門搜尋:
陳瑞輝 歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 簡約公屋 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-06-19 04:30:12
日報

焦點新盤｜NOVO LAND吸逾4000票 周六開賣

分享：
NOVO LAND 陳漢麟

陳漢麟指，NOVO LAND第3B期目前入票客源中佔約七成為用家。(陳奕釗攝)

周末迎來焦點全新盤開售！新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期敲定周六進行首輪發售160伙，扣除最高15%折扣後，折實價由298.77萬元起，折實呎價11,102元起，折實平均呎價11,854元，將於明晚8時截票；發展商料項目截至昨日收逾4,000票，超額認購24倍。

有見市場反應理想，發展商昨加推項目3號價單共80伙。新地代理總經理陳漢麟表示，新單位涵蓋32伙一房、26伙兩房及22伙三房，實用面積297至697方呎，單位折實價370.26萬至848.21萬元，折實呎價11,735至12,796元，折實平均呎價12,206元，較2號價單11,988元高約1.8%。他稱，今批以高層優質單位為主，撇除相關因素仍屬原價加推。

Ad Block

首輪推售單位包括2伙開放式、39伙一房、95伙兩房及24伙三房，發售當日安排A、B兩個時段進行揀樓，A組買家須最少購買1伙三房，或2至6伙其他戶型單位；B組買家可購入1至4伙。陳漢麟指，目前入票客源中佔約七成為用家，另約三成為投資者。
 

尚逸 彭偉雄

彭偉雄透露，尚逸最快明日公布銷售部署。

尚逸面積177呎起 一房佔逾五成

另一邊廂港島新盤起動，由大鴻輝興業發展的西營盤單幢式物業「尚逸」昨公布售樓說明書，提供161伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積177至666方呎。集團物業總監彭偉雄透露，最快明日公布項目另一階段銷售部署，或公布首張價單及開放示範單位，項目定價參考同區一、二手市場價格，將設1個交樓標準一房及1個連裝修兩房示範單位。

Ad Block

集團業務策劃及發展經理陳振輝說，該盤樓高30層，住宅樓層5樓至33樓，每層設4至7伙，提供2部升降機。標準單位實用面積213至492方呎；當中一房佔87伙最多，開放式單位設38伙，兩房套及三房套各涉19伙及8伙；另設5伙連平台及4伙頂層連天台特色單位。該盤會所連公共花園等戶外空間總面積近4,600方呎，不設車位，預計關鍵日期為2025年12月31日。

即睇屯門NOVO LAND第3B期最新資訊(House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受