焦點新盤｜NOVO LAND吸逾4000票 周六開賣

周末迎來焦點全新盤開售！新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期敲定周六進行首輪發售160伙，扣除最高15%折扣後，折實價由298.77萬元起，折實呎價11,102元起，折實平均呎價11,854元，將於明晚8時截票；發展商料項目截至昨日收逾4,000票，超額認購24倍。 有見市場反應理想，發展商昨加推項目3號價單共80伙。新地代理總經理陳漢麟表示，新單位涵蓋32伙一房、26伙兩房及22伙三房，實用面積297至697方呎，單位折實價370.26萬至848.21萬元，折實呎價11,735至12,796元，折實平均呎價12,206元，較2號價單11,988元高約1.8%。他稱，今批以高層優質單位為主，撇除相關因素仍屬原價加推。

首輪推售單位包括2伙開放式、39伙一房、95伙兩房及24伙三房，發售當日安排A、B兩個時段進行揀樓，A組買家須最少購買1伙三房，或2至6伙其他戶型單位；B組買家可購入1至4伙。陳漢麟指，目前入票客源中佔約七成為用家，另約三成為投資者。

