焦點新盤｜PARK SEASONS 首批33%折實5球有找

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，以折實金額計，折實售價454.1萬至734.3萬元，約有45個或33%單位低於500萬元，約有118個或86%單位低於700萬元，全數單位低於800萬元，為「壓軸復活價」，稱日後加推單位將有5%至10%加價空間。

由會德豐地產及港鐵(066)的日出康城12B期「PARK SEASONS」，首批共138伙昨開價，全數單位折實均低於8球，當中33%不足5球，最低入場費約454萬元，折實平均呎價14,488元。發展商稱，相較上一期屬原價加推，將於本周六開始收飛，預計最快下周末首輪銷售。

入場單位為2A座11樓E一房戶，實用面積322方呎，如選用「120天現金優惠付款計劃」，並扣除價單上各項折扣優惠後，折實售價454.1萬元，折實呎價14,102元。最低呎價單位為2A座11樓C兩2房戶，實用面積453方呎，折實售632.8萬元，折實呎價13,969元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，PARK SEASONS訂價克制，料可吸引上一期向隅客及年輕中產家庭進駐，並成長線投資收租客的追捧項目，估計投資客比例可逾三成。他又指，「撤辣」後樓市長線投資者陸續進場，相信項目可吸引大手客及家庭群組入市；又預料一手本月成交量可達3,500宗。