焦點新盤｜PARK YOHO Bologna 設4示位 將開價

本月焦點新盤、新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna上載售樓說明書後，昨日開放4個現樓示範單位予傳媒參觀，戶型涵蓋一房至三房，當中一個屬連家具三房單位；另預告下周初公布首張價單，將涉及一房複式單位。

新地代理總經理陳漢麟表示，該盤首批單位定價或較為吸引，除會涉及複式戶外，是次開放的三房單位亦會推出，最快下周開放示範單位予公眾參觀，並透露正在準備其他現樓示範單位，將陸續對外開放。對於即將發表的《施政報告》，他料將推出有利好民生及經濟的措施，相信對樓市一定有幫助。

上述提及的連家具三房示範單位為8B座6樓C室，實用面積609方呎，外望錦田河及開揚綠意景致。單位樓層之間的高度為3米，以「優雅奢華」為主題。長形客飯廳設計，外連27方呎露台，飯廳擺放四人餐桌，開放式廚房以曲尺設計，備有廚櫃及家電配備，包括抽油煙機、雪櫃及洗衣/乾衣機，並均裝嵌於貯物櫃當中。短走廊貫穿三間睡房，主人睡房可三邊落床，無窗台設計配曲尺玻璃窗，外望漁護處漁業辦事處及遠眺元朗巿景，房間另設有細窗有助通風。另一間睡房設有寬闊玻璃窗；設計師特別將其中一間睡房改造成工作間。

餘下3個均屬交樓標準示範單位，分別為8B座12樓E室一房連儲物室間隔，實用面積389方呎；12樓C室三房開放式廚房間隔，實用面積609方呎；以及12樓B室，兩房開放式廚房間隔，實用面積499方呎。