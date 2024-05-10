焦點新盤｜YOHO Hub II首輪超額逾40倍 MIAMI QUAY I增回贈吸客

周末再有大型新盤開賣搶購買力，新鴻基地產(016)旗下元朗「The YOHO Hub II」明日首輪推售210伙，昨日截票，市場消息指初步估算收逾8,700票，超額認購逾40倍；另由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作的啟德「MIAMI QUAY I」以現樓登場，並逾17%回贈，落實周日發售65伙。
「The YOHO Hub II」首輪推售單位涵蓋81伙兩房及129伙三房，折實價682.92萬至1,332.56萬元，折實呎價13,008至16,214元，折實平均呎價14,550元。銷售當日分為A、B兩組，A組買家須購1伙實用面積600方呎或以上單位，或2至4伙任何單位，該組有131伙供認購；B組買家須購1至2伙。項目現樓示範單位累錄逾3.5萬人次參觀，據悉有不少買家昨趕截票前遞交認購登記，售樓處現場氣氛相當熱鬧。
至於「MIAMI QUAY I」早前修訂1至3號價單，維持12%基本折扣率不變，新設「300天現金優惠付款計劃」，計及額外印花稅、提前成交及家具優惠回贈，最高回贈金額為樓價17.5%。發展商原安排項目周日推售60伙，日前再推出5伙三房，當日合共發售65伙。該盤已開放2個連裝修現樓示範單位予公眾參觀，戶型為兩房至三房。
BLUE COAST三房加價最多5%
長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」昨上載5A號價單，當中4伙實用面積705至773方呎的三房率先加價3至5%；加幅最大為2B座37樓A室，由原來的2,319.6萬元，加價5%至2,435.6萬元。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，是次仍屬溫和加幅，還未到成本價，相信餘下單位仍會陸續於短期內調整售價及優惠。該盤開售迄今已被認購共562伙，佔已推出可發售單逾88%，套現逾106億元。
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名日．九肚山9日沽11伙 擬削減優惠
此外，同系沙田「名日．九肚山」昨售出1伙四房池景系列單位，為2座9樓A室，實用面積1,213方呎，成交價1,868.3萬元，呎價約15,402元。據悉，買家心儀項目鄰近上班地點，景觀開揚。長實營業經理詹勳榮稱，項目於本月9日內沽11伙四房單位，套現逾2.13億元，預告集團不排除之後削減優惠。