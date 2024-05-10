焦點新盤｜YOHO Hub II首輪超額逾40倍 MIAMI QUAY I增回贈吸客

據悉有不少買家昨趕於The YOHO Hub II截票前遞交認購登記。

MIAMI QUAY I已開放2個連裝修現樓示範單位予公眾參觀。(陳奕釗攝)

周末再有大型新盤開賣搶購買力，新鴻基地產(016)旗下元朗「The YOHO Hub II」明日首輪推售210伙，昨日截票，市場消息指初步估算收逾8,700票，超額認購逾40倍；另由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作的啟德「MIAMI QUAY I」以現樓登場，並逾17%回贈，落實周日發售65伙。 「The YOHO Hub II」首輪推售單位涵蓋81伙兩房及129伙三房，折實價682.92萬至1,332.56萬元，折實呎價13,008至16,214元，折實平均呎價14,550元。銷售當日分為A、B兩組，A組買家須購1伙實用面積600方呎或以上單位，或2至4伙任何單位，該組有131伙供認購；B組買家須購1至2伙。項目現樓示範單位累錄逾3.5萬人次參觀，據悉有不少買家昨趕截票前遞交認購登記，售樓處現場氣氛相當熱鬧。