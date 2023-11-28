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地產
2023-11-28 04:30:23
日報

焦點新盤｜YOHO WEST收逾萬票 料日內加推

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YOHO WEST YOHO WEST

新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作的天水圍天榮站上蓋項目第一期「YOHO WEST」市場反應熾熱，市傳已累收逾1萬票，以目前推出的兩張價單共443伙計算，超額認購逾21倍。發展商預告最快今日再加推單位應市，將於周內公布銷售安排，料周末展開首輪銷售。

新地代理總經理胡致遠表示，項目上周已先後推出兩張價單，包括首次推出向南望天水圍公園景單位，留意到不少客戶查詢較高層向北單位，故有機會涵蓋此類單位於3號價單中，亦有機會日內加推及公布首輪銷售安排，最快周末開售。他透露，會考慮於首輪銷售為大手客提供安排，方便同區換樓客、投資者或退休人士購買相鄰單位。
 胡致遠指，項目上周三起開放示範單位後，已累錄逾3萬人次參觀，其中新界區佔約七成最多，九龍區及港島區則各佔約兩成及一成。另外，新地會董事總經理謝文娟稱，新地會會員購買「YOHO WEST」單位，可享1%售價折扣優惠。

海茵莊園新增8%現金回贈

九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」昨突更新全數價單，取消原有「75天現金付款計劃」，將「360先住後付付款計劃」新增2%直減折扣；並新增「Super360天現金付款計劃」，除設2%直減折扣外，買家更可獲提前付清樓價優惠，90天內完成交易可獲成交價8%現金回贈。據新價單顯示，指定單位的折扣率維持21%至27%。

揚海3日累沽17伙 吸金3.3億

由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵合作的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」上周二(21日)更新價單增設多項優惠，變相減價後交投加快。據成交紀錄冊顯示，由上周六至昨日累售17伙，套現約3.3億元，最新售出1A座16樓B室、實用面積934方呎，三房連儲物室間隔，成交價3,687.5萬元、呎價39,481元。

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