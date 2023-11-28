焦點新盤｜YOHO WEST收逾萬票 料日內加推

新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作的天水圍天榮站上蓋項目第一期「YOHO WEST」市場反應熾熱，市傳已累收逾1萬票，以目前推出的兩張價單共443伙計算，超額認購逾21倍。發展商預告最快今日再加推單位應市，將於周內公布銷售安排，料周末展開首輪銷售。

新地代理總經理胡致遠表示，項目上周已先後推出兩張價單，包括首次推出向南望天水圍公園景單位，留意到不少客戶查詢較高層向北單位，故有機會涵蓋此類單位於3號價單中，亦有機會日內加推及公布首輪銷售安排，最快周末開售。他透露，會考慮於首輪銷售為大手客提供安排，方便同區換樓客、投資者或退休人士購買相鄰單位。

胡致遠指，項目上周三起開放示範單位後，已累錄逾3萬人次參觀，其中新界區佔約七成最多，九龍區及港島區則各佔約兩成及一成。另外，新地會董事總經理謝文娟稱，新地會會員購買「YOHO WEST」單位，可享1%售價折扣優惠。