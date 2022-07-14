爛尾樓業主拒還貸 野村料內房反彈完結

近日內地有多個爛尾樓業主發起拒絕還貸的行動，有指至少22個城市中的合共35個爛尾項目業主不惜影響個人信貸紀錄，而決定停止償還按揭貸款。事件並惹來官媒關注，連大行亦擔心相關行動會產生外溢效應(spillover effects)，影響內房銷售的復甦，野村更估計，板塊自6月以來的反彈，或者已完結。

官媒憂不利金融穩定

內地官媒《證券時報》昨頭版評論指，爛尾樓業主集體停止還貸的風潮有蔓延跡象，或對樓市及樓盤銷售不利，而當壞帳增長，亦不利金融穩定。評論認為，各地政府要研究如何盤活爛尾樓，「把死棋下活，追討轉移走的資金，或者引入有實力的房企，將保交付放在優先位置」。

野村的報告指，相關業主認為銀行對內房的借貸把關不力，而內房揮霍借貸令項目最終缺乏資金完成，因而威脅停止還貸，直至銀行與房企採取行動令項目重生。該行又指，看不到房企的上半年業績會出現重大支持股價的因素，反而可能會下調全年盈利目標，甚至要為租戶提供支援，因而估計行業6月以來的反彈浪已完結，該行唯一長線看好的內房股只有華潤置地(1109)一間，予「買入」評級。

旭輝跌凸 碧桂園3日瀉19%

內房昨普遍跌幅明顯，旭輝控股(884)勁瀉13.2%，累計本月已大瀉34.8%，6月則升20.1%，意味已跌凸上月反彈幅度。碧桂園(2007)亦勁挫8.5%，為表現最差藍籌，連瀉3日累跌18.6%，本月失24.5%，已連續7個月走弱，累計今年市值已蒸發近一半。另外，碧桂園服務(6098)昨再挫6.8%，合生創展(754)瀉6.5%，融信中國(3301)、新城發展(1030)亦跌半成。