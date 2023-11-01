爭相出擊｜新盤減辣後搶攻 啟德海灣周六賣

樓市「減辣」後，一手市場氣氛轉旺，全新盤爭相出擊搶購買力。由嘉華國際(173)牽頭發展的啟德「啟德海灣」1期將於周六首輪開售218伙，成為《施政報告》後首個大型新盤銷售。項目迄今累收逾1,500票，以價單發售212伙計算，超額逾6倍。

「啟德海灣」1期首輪以價單發售的212伙，包括44伙一房、160伙兩房、8伙三房，實用面積306至586方呎。以最高20%折扣優惠及提前付清樓價的3%現金回贈計算，折實價約575萬至1,546萬元，折實呎價17,987至26,384元，折實平均呎價20,437元。

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，項目將於周五下午1時截票，周六早上即場抽籤，銷售當日設有A、B兩組，A組須認購1個精選三房、或精選兩房單位、或任何2個單位；其餘則為B組。

同日有6伙以招標發售，屬項目的「樓王」單位，單位間隔為三房一套房連工作間及洗手間，實用面積均為771方呎。

譽林「震撼價」首推30伙 呎價1.79萬起

永義國際(1218)何文田現樓「譽林」昨晚突擊推首張價單，共30伙，買家選用「90天付款計劃」享最高10%折扣及家具折扣優惠，折實價529.7萬至1,701.9萬元，折實呎價17,909至22,612元，折實平均呎價20,936元。對比同區對上開售全新盤「瑜一．天海」，於今年5月首推90伙折實平均呎價26,718元，大幅低近22%。主席兼首席行政總裁官可欣稱，今批單位以「震撼價」推出，料將引起市場熱話，銷售安排將於稍後公布。

