父親節天氣不穩+新盤搶客 中原十大屋苑本周末交投 按周急瀉五成｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末重回個位數交投量，僅錄得5宗成交，創4周新低，按周急瀉五成。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，父親節周末天氣不穩，準買家睇樓意欲大減，加上屯門上車新盤低開吸客，入場銀碼較低，一手平過二手，搶去不少二手客源，令二手交投再次轉靜。隨著美國息口不加不減，本港減息周期未定，市場觀望氣氛稍增，令二手成交處於低位徘徊。

太古城交投持續好轉 量價均升 雖然市場觀望氣氛較濃，但港島區龍頭屋苑太古城交投持續好轉。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄3宗成交，按周再升50%，平均實用呎價亦微升至14,499元，屋苑本月成交量已增至18宗。該分行今日促成太古城南天閣高層B室成交，中原地產太古城資深區域營業經理王秀芬指，單位實用面積680方呎，屬套三房間隔，享園景及少海景，最新以1,092萬元沽出，平均實用呎價16,059元。據了解，原業主於1992年4月以356萬元買入單位，持貨約32年，現沽貨帳面獲利736萬元，期內升值超過兩倍。

美孚新邨本周末錄一宗買賣 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得1宗成交，單位為1期百老匯街9號中層B室，實用面積827方呎，屬三房間隔；業主原先開價740萬元，最新以720萬元沽出，折合實用呎價8,706元。據悉，原業主早於1996年8月以336萬元購入上址，持貨近28年，是次沽出單位帳面賺384萬元或升值逾1.1倍。

嘉湖山莊本周末「捧蛋」 受屯門大型焦點新盤低開影響，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指出，該新盤入場單位低於300萬元實屬吸引，成功吸走不少區內二手客源，加上本周末為父親節，買賣雙方忙於與家人共度佳節，在節日氣氛主導下，睇樓活動難免大減，進一步影響成交步伐，其中嘉湖山莊本周末未有錄得買賣成交。