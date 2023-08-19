每個人都想屋企舒適美觀，但很多時因為日久失色、 發霉 變黃或 小朋友 的澎湃創意，令 牆身 出現不同污漬，如 水漬 、 霉 菌 黑點 、 小朋友 創作的筆跡和不同顏色等，要怎樣才能將 牆身 徹底清理乾淨？確實讓人費煞思量。是次介紹幾個潔淨 牆身 污漬的方法供大家參考。

牆身 積塵或影響呼吸系統

家居牆身雖看似光潔雪白，但其實可能暗藏灰塵，如不加理會，不單牆身容易變色，亦會影響呼吸系統或產生過敏等健康問題。所以日常最好是定時清理，如每隔三個月，便以油掃或牙刷等，先將牆身的灰塵掃清，或以吸塵機將灰塵吸走。並以溫水加上清潔液或肥皂，用乾淨布蘸上輕抹牆身，直至全部抹一遍後，再以布蘸上溫水抹掉清潔劑便可。

1 ： 9 漂白水清除頑固 霉 菌

然而香港的氣候潮濕多雨，臨近海邊的地區濕度會更高，導致牆身和天花等容易發霉，出現水漬，甚至有黑點等污漬。當牆身出現發霉情況，便應盡快以抹布或塵掃先清除霉漬，並以酒精抹牆清除霉菌，但切莫以清水抹拭牆身，以免發霉情況加劇。如情況沒有改善，則可嘗試用砂紙慢慢磨走霉菌，但勿太用力磨刷，否則便有機會磨走面漆而需要補油。如碰上頑固霉漬，則可以用1：9漂白水，均勻噴灑於牆身污漬位置，待約30分鐘後，牆身霉菌污漬便會「同你講拜拜」！

此外，於霉菌滋生的牆身亦可噴白醋加檸檬汁，或以梳打粉加水開成糊狀再塗在牆身有霉漬的位置，並以刷清洗乾淨，亦有一定除霉作用。

白醋除污牙膏補花

有小朋友的家庭，家中牆身往往會成為「白/黑板」，讓小「畢加索」發揮創意。小朋友在牆上留下的大作，亦可用白醋來清理。先將紙巾放於白醋內浸透，鋪在污漬上等數分鐘，然後用染滿白醋的紙巾慢慢擦走淡化污漬。如平日移動傢俬不小心刮花牆身，則可在花痕位置以白色牙膏填補，待牙膏乾透後可起修補花痕功效。

坊間亦有不傷牆面，可用於清潔牆身及傢俬污漬，或用以消除子女塗鴉的清潔啫喱，只需均勻塗於牆身或物件表面污漬上，再用布清擦，便可以在不傷害物件和牆面的情況下，輕鬆清除各種污漬。

牆紙清潔 除霉 有計

如牆身是舖牆紙，則要留意牆紙是否防水，如牆紙防水便可以直接用水清洗，再以乾毛巾吸乾牆紙的水分。但如所鋪的是紙質或布藝牆紙，防水功能較差，便不能用濕布或水清理，需用膠擦將污漬慢慢擦除。

當牆紙開始舊及發黃，可嘗試以漂白水擦洗，但如牆紙有發霉，則要用稀釋牆紙清潔劑來除霉，又或選購專業去霉抑菌劑，噴於牆紙發霉位置便可輕鬆去霉菌(可先小範圍使用，確保沒有甩色或其他問題)，霉漬消失後再以毛巾抹乾，同時要保持環境通爽以便更快可乾透。

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