牆身裂痕修補｜秋風起裂紋？DIY修補4步無難度

踏入秋季，天氣變得乾燥，不少人會發現家中牆壁或天花突然出現細如髮絲的裂紋。雖然這些「蜘蛛網」看似礙眼，但無需過分擔心。大部分因天氣變化引致的裂紋都只屬表面問題，並無結構危險，而且可以透過簡單的DIY方法處理。等裝修佬簡單拆解牆身裂紋的成因，提供DIY修補步驟，並分享預防裂縫的保養貼士。 為何牆壁會出現裂紋？ 在動手修補前，先了解裂紋的成因，才能對症下藥。牆身裂紋主要可分為「非結構性」和「結構性」兩大類。

1.非結構性裂紋 (可自行處理) 熱脹冷縮與乾燥收縮 ：這是秋冬季節最常見的原因。無論是牆體內的水泥、油漆，都會因溫度和濕度急劇變化而膨脹或收縮。不同物料 (如牆身與門框、窗框的接合處) 的收縮率不同，便容易拉扯出裂紋。

：這是秋冬季節最常見的原因。無論是牆體內的水泥、油漆，都會因溫度和濕度急劇變化而膨脹或收縮。不同物料 (如牆身與門框、窗框的接合處) 的收縮率不同，便容易拉扯出裂紋。 批盪收水 ：新樓宇或新裝修的牆身，在完工後半年內，泥水批盪層的水分會自然蒸發收縮，產生俗稱「收水紋」的細小裂紋，屬正常現象。

：新樓宇或新裝修的牆身，在完工後半年內，泥水批盪層的水分會自然蒸發收縮，產生俗稱「收水紋」的細小裂紋，屬正常現象。 油漆或批灰層老化：牆身飾面有多個層次，日子久了，底層的批灰物料或油漆老化，便可能出現裂開或剝落。

2. 結構性裂紋 (需尋求專業協助)： 樓宇結構問題 ：如建築物沉降、附近工程震動或鋼筋銹蝕發脹，可能會導致牆體出現較深、較闊的裂縫，這類裂縫有機會影響樓宇安全。

：如建築物沉降、附近工程震動或鋼筋銹蝕發脹，可能會導致牆體出現較深、較闊的裂縫，這類裂縫有機會影響樓宇安全。 滲水問題：長期滲水會侵蝕牆體，令混凝土內的物質流失，結構變得疏鬆，不但會引致裂紋，更可能伴隨油漆剝落、發霉甚至石屎剝落。

牆身裂痕簡易DIY修補4步曲 對於非結構性的細小裂紋 (一般寬度小於2mm)，你可以自己動手修補。只需準備簡單工具，跟隨以下步驟即可。 牆身裂痕修補所需工具 漆鏟、鎅刀、萬用裂縫寶或批牆寶、砂紙、油漆、小毛刷、乾布、口罩、手套 1. 清理及擴闊裂縫 首先戴上手套和口罩，用漆鏟輕輕刮除裂縫周邊鬆脫的油漆和舊灰。然後用鎅刀沿裂縫開一個約2mm深的「V」形凹槽，此舉能增加修補物料與牆身的接觸面，令其更穩固，不易再次脫落。完成後用乾布或塵掃清理乾淨粉塵。 2. 填平裂縫 使用漆鏟將灰料均勻地壓入「V」形凹槽內，確保完全填滿。由於大部分灰料在乾燥後會輕微收縮，建議分兩次填補。第一次先將裂縫填平，待其乾透後，再批上第二層作修飾，使表面更平滑。 3. 打磨表面 待灰料完全乾透後 (時間請參考產品說明)，用砂紙輕輕打磨修補過的位置，直至觸感平滑，與周邊牆面融為一體。 4. 上油美化 打磨後用乾布將牆身粉塵徹底抹淨，然後用小毛刷塗上與原牆身相同色號的油漆。

注意！這些情況不宜自行修補牆身 雖然DIY很方便，但以下情況代表問題可能比想像中嚴重，不應自行修補，並盡快聘請專業人士進行勘驗： 裂縫過大或持續擴大 裂縫寬度超過2mm，或在一段時間內有明顯變長、變闊的跡象。 位於主力結構 裂縫出現在橫樑、柱或主力牆上，並呈現45度角或橫向延伸。 與滲水有關 裂縫周邊有水漬、變色、發霉或油漆起泡剝落，代表必須先解決滲水源頭，否則修補後問題只會不斷重現。