物業市況｜高力：全年甲廈租金或跌5% 兩類行業積極擴張

中港今年恢復全面通關後，本港寫字樓市場復甦較為緩慢，物業顧問高力發布2023年第三季度的季度報告指出，季內甲級寫字樓平均租金則按季跌2.3%，中環/金鐘、灣仔/銅鑼灣等地區繼續成為辦公室平均租金下降的主要推動因素。

高力香港商業物業服務主管顏慧萍表示，甲級寫字樓整體空置率年初迄今有一些輕微波動，但整體空置率為14.9%，仍持續居高不下，所以預期甲級寫字樓全年平均租金將下降4%至5%。留意到大型銀行以成本效益為首要目標，採取空間優化策略，相反而言，資訊科技業和保險業對辦公室的空間需求明顯增加。

一線街舖租金料按年升 8%

從7月和8月份的數據所顯示，香港零售市場的恢復趨勢漸見明顯，從零售業銷售額同比增長15%及第三季度一線街舖租金環比增長2.1%得到證明。主要具韌性的零售行業，包括餐飲業、休閒運動服飾、珠寶鐘錶、化妝品及藥品，把握目前的租金水平於一線地段進行擴張或搬遷。高力香港商舖服務主管吳凱寧指出，儘管零售商在短期內對擴張計劃仍持謹慎態度，預期今年一線街舖租金按年增長將達至8%。零售市場將於2024年下半年更見顯著恢復，品牌將更加著重具新鮮感的零售體驗，並將有更多多樣化的嶄新品牌於一線街舖進駐。」