物業市況｜高力：全年甲廈租金或跌5% 兩類行業積極擴張

中港今年恢復全面通關後，本港寫字樓市場復甦較為緩慢，物業顧問高力發布2023年第三季度的季度報告指出，季內甲級寫字樓平均租金則按季跌2.3%，中環/金鐘、灣仔/銅鑼灣等地區繼續成為辦公室平均租金下降的主要推動因素。
高力香港商業物業服務主管顏慧萍表示，甲級寫字樓整體空置率年初迄今有一些輕微波動，但整體空置率為14.9%，仍持續居高不下，所以預期甲級寫字樓全年平均租金將下降4%至5%。留意到大型銀行以成本效益為首要目標，採取空間優化策略，相反而言，資訊科技業和保險業對辦公室的空間需求明顯增加。
一線街舖租金料按年升8%
從7月和8月份的數據所顯示，香港零售市場的恢復趨勢漸見明顯，從零售業銷售額同比增長15%及第三季度一線街舖租金環比增長2.1%得到證明。主要具韌性的零售行業，包括餐飲業、休閒運動服飾、珠寶鐘錶、化妝品及藥品，把握目前的租金水平於一線地段進行擴張或搬遷。高力香港商舖服務主管吳凱寧指出，儘管零售商在短期內對擴張計劃仍持謹慎態度，預期今年一線街舖租金按年增長將達至8%。零售市場將於2024年下半年更見顯著恢復，品牌將更加著重具新鮮感的零售體驗，並將有更多多樣化的嶄新品牌於一線街舖進駐。」
一般工業租金料增長2%
高力香港工業物業服務主管陳彪稱，由於租戶對市場前景持非常謹慎態度，預計未來幾個季度的租賃需求將保持疲弱。續租和從現有物業搬遷都導致了第三季度倉庫的空置率上升至3.2%。對全年一般工業租金的預測仍然維持2%的增長，而倉庫租金則預計在今年全年下降3%至4%。
銀主盤和酒店資產將成為投資焦點
儘管第三季度的投資額從第二季度的低位上升93%，惟仍然為自從2013年第四季以來投資額第三低的季度。街舖和分層辦公室是最受用家和趁低吸納的買家所追捧的物業類型，第三季度也出現了一些銀主盤交易。高力香港資本市場與投資服務主管翟聰表示，投資市場將進一步受到經濟疲軟和利率高企等因素而拖累復甦步伐。因此，進一步調整全年交易量的預測為260億元，其中以銀主盤和酒店資產將成為投資焦點。同時，建議政府放寬房地產調控措施，以助投資市場加快復甦。