物業放售｜KAZA放售3幢服務式住宅 意向價共4.55億

由服務式住宅營運商KAZA持有、分別位於西營盤、灣仔及赤柱的3幢服務式住宅，現委託高力國際任獨家代理放售，意向價共4.55億元。該三項物業均為整幢及連完整業權出售，其中兩幢設有部分商業和辦公室樓面，合共有21個住宅、3個商舖和4個辦公單位，涉及樓面約14,348方呎。

上述出售物業之一的KAZA西營盤位於德輔道西225號西邊街，距離港鐵西營盤站只有2分鐘步程，物業包括2個商舖、4個辦公及6個住宅單位，地盤面積約1,680方呎，可出售面積約8,012方呎，意向價約2.35億元；KAZA灣仔則位於適安街1至3號，毗鄰未來合和中心二期，距離港鐵灣仔站僅6分鐘步程，物業設有10個住宅單位，地盤面積約1,147方呎，出售面積約4,296方呎，意向價約1.55億元。至於KAZA赤柱位於赤柱大街120號，設有5個住宅單位及1個地舖，地盤面積約1,147方呎，出售面積約2,040方呎，意向價約5,500萬元。