物業管理公司已陸續引入智能科技，當中涉及AI人工智能、物聯網、大數據、雲端應用、5G網絡、區塊鏈數據分析等不同技術。

智能系統 助監控物業狀況

有個別大型屋苑已採用不同用途的自動化機械人，包括清潔/消毒機械人、商場及會所的客戶服務機械人、檢測及維修機械人、水質、空氣質素、溫度及濕度監控系統、自動化節能系統、門禁、停車場系統，閉路電視等！用於輔助日常物業管理，透過感應監控系統及物聯網，能有效監控屋苑的即時狀況，當有問題出現時，中央系統會即時發出警報，並通知附近的物業管理人員到事發地點協助解決問題；甚至可即時連接報警或通知相關部門，以便可盡快解決危機。

大數據分析 助檢討制定管理策略

智能系統亦可收集物業各項實時數據，上載到雲端資料庫以便管理人員作出分析及制訂合適管理策略。管理人員亦可遙距控制不同設備，如公眾地方的電燈、空調，調整不同監控鏡頭的角度等。物管公司更可配合專為屋苑開發的網頁及智能手機應用程式，提供不同住客服務，如以手機程式發送最新屋苑通知及公告、預訂會所設施和報名各項活動、流動繳費等，減少用紙印通告及單據，有助減低耗紙量。透過應用程式，亦可通知個別業主到管業處/樓下收取快遞等（個別屋苑提供智能無人派件車服務），住戶更可利用智能系統設置門禁（電子門鎖系統）、預約申請訪客證等，以加強屋苑保安。

透過智能管理系統收集到的數據，亦有助管理公司用於追溯和檢討日常工作，以提升管理服務的水平。不過，物管公司在採用智能系統時，因會收集到不少住戶及訪客的資料，故要做好資訊保安工作，以免私人資料外洩。智能監控檢測設備亦有助發現屋苑的潛在風險或問題，以便及早安排處理及維修，有助減低相關設施的維修費用，更有效運用人力資源，可降低成本開支。

舊屋苑改裝 有助提升管理質素

新建屋苑隨著科技的進步和改善生活質素的追求，大多於屋苑規劃時已考慮加入相關系統，成為物業的賣點之一。但對舊屋苑而言，由於數碼轉型涉及眾多嶄新技術，需要增添或改裝設備涉及一定投資，故需要先由業主立案法團召開業主大會商議，通過後再以招標進行相關改裝或系統安裝工程，希望透過智能系統提升管理表現及減低成本。

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