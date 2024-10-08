獲逾千個查詢 瑜悦日內上載樓書 主攻一房

發展商把握新盤氣氛旺場推盤應市。華懋集團與市區重建局合作的長沙灣「瑜悦」預告最快日內公布售樓說明書，並於短期內開放示範單位；另長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」今日先開放示範單位予傳媒參觀，爭取本周開價。
華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜悦」只需1分鐘內步程即到達港鐵長沙灣站，目前已接獲逾千個查詢，以九龍西及新界區客戶為主；當中佔約一成為內地客。她透露，項目提供兩個示範單位，短期內對外開放。「瑜悦」提供198個單位，實用面積312至594方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房設132伙，佔項目整體單位數目接近七成。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，「瑜悦」所有標準單位設38方呎「Balcony Max」特大三合一露台，而所有單位浴室均設窗戶；約80%單位廚房或開放式廚房設窗戶通風。
至於已上載樓書的「BLUE COAST II」將於今日開放全新示範單位予傳媒參觀，長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，項目爭取本周開價，而少數四房單位置於第3座，會考慮留待明年接近現樓階段時推出。另樓盤合共20場推介會，吸引約6,000名代理了解項目。
PARK SEASONS周五開賣158伙
會德豐地產與港鐵(合作的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」落實周五重陽節假期進行新一輪銷售，涉及158伙，折實價約453萬元起，折實呎價14,059元起，當中重點推售上周五加推的5號價單69個單位。
九龍建業(034)旗下將軍澳現樓新盤「海茵莊園」昨單日沽出12伙，當中有「西餅客」斥約4,354.7萬元連購8伙一房作投資用途。