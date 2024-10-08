獲逾千個查詢 瑜悦日內上載樓書 主攻一房

發展商把握新盤氣氛旺場推盤應市。華懋集團與市區重建局合作的長沙灣「瑜悦」預告最快日內公布售樓說明書，並於短期內開放示範單位；另長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」今日先開放示範單位予傳媒參觀，爭取本周開價。

華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜悦」只需1分鐘內步程即到達港鐵長沙灣站，目前已接獲逾千個查詢，以九龍西及新界區客戶為主；當中佔約一成為內地客。她透露，項目提供兩個示範單位，短期內對外開放。「瑜悦」提供198個單位，實用面積312至594方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房設132伙，佔項目整體單位數目接近七成。