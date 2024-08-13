率先憧憬｜兩新盤吼減息 周五齊開賣涉213伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，「SEASONS」系列迄今售出784伙，套現逾49.4億元，佔可售單位近八成半。他稱，美國減息訊號清晰，預期市場將踏入減息周期，項目自上周五加推4號價單，重點推出全新第2B座的70伙，扣除最高折扣12%，折實價453.2萬至844.8萬元，折實呎價13,997至17,682元，折實平均呎價14,819元。

減息雖尚未成事，但發展商積極把握機遇加快推貨應市。兩個主要新盤均於周五展開新一輪銷售，涉及213伙。其中會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」上周五首推第2B座單位，共70伙全數推售，折實價約453萬元起，折實呎價13,997元起。

今輪銷售將連同部分早前已推出的第2A座單位發售，合共148伙。本周五發售當日會分為01組及10組別揀樓。優先的01組別買家須認購3至6個指定單位，而10組別可認購1至2伙。

MIAMI QUAY I開放全新現樓示範單位

此外，會德豐與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作的啟德現樓新盤「MIAMI QUAY I」為指定單位增設全新180天現金優惠付款計劃，較早前的90天成交期延長，方便買家作出財務安排。該盤同時開放全新現樓示範單位，為第2座11樓D室，實用面積457方呎，採兩房開放式廚房設計，客廳及房間均可外望維港海景。