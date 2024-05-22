王菲6450萬沽深灣9號四房 帳賺逾千萬 較劉嘉玲遲賣一個月 賺少9球｜名人沽貨

樓市全面撤辣後，不少名人、藝人趁機沽貨套現。消息指，樂壇天后王菲於上月底以6,450萬元沽售香港仔豪宅盤深灣9號、一伙近2千呎的四房大單位及連車位，帳面獲利逾1,000萬元。不過，其好友劉嘉玲亦於上月初沽出該屋苑一伙同面積單位，當時成交價為7,380萬元，即相隔不足一個月，王菲的單位賣平逾900萬元，帳面賺少超過一成。

一手買入 持貨逾 12 年

據資料指，上述成交單位為深灣9號1座中低層A室，實用面積1,949方呎、屬四房雙套戶間隔。消息指，該單位原以約8,000萬元放盤，在上月底以6,450萬元連車位沽出，較最初叫價減1,550萬元或19%，平均實用呎價33,094元。資料顯示，上述單位由一間海外註冊公司Clayton Worldwide Holdings Limited持有，於2011年一手買入價逾5,233萬元，而當時的買賣文件由王菲經理人陳家瑛(Katie)代為簽署，而單位實際買家據悉為王菲。及後，王菲再以170萬元購入該屋苑一個車位，即單位及車位總買入價約5,403萬元；以最新成交價6,450萬元計，持貨逾12年，現帳面獲利約1,047萬元，賺幅約有19.4%。