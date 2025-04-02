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2025-04-02 16:00:00

玻璃水漬如何清除？醋+檸檬酸等4招輕鬆整走水垢｜好裝修

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好裝修｜玻璃唔再矇查查！簡單4招輕鬆整走頑固水漬

好裝修｜玻璃唔再矇查查！簡單4招輕鬆整走頑固水漬

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廁所同廚房係經常用水嘅地方，如果唔定期清潔嘅話，水龍頭呢啲位置就會好容易有頑固水漬，真係令人頭都痛埋！不過用以下呢４種法寶，原來就可以超輕鬆整走呢啲千年水漬？！

水漬形成的原因

當水蒸發之後，水中難以溶解的礦物質便會停留在玻璃表面，形成水垢。而廁所和廚房等經常用水的地方，便會極容易出現水垢。

玻璃水漬如何清除？4招整走頑固水漬（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？水漬形成原因（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？1. 清潔海綿（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？2. 醋 + 檸檬酸（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？3. 強效漬滅清潔劑 + 抹布（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？4.去污膏 + 刮刀（am730製圖）

清理水漬方法

1. 清潔海綿

現時市面上有一些專門清除水垢的海綿，這些海綿表面的研磨粒子通常很小，可以將水垢磨走而不傷玻璃表面。不過，除水漬海綿一般體積較小，一般面對大面積的水垢不會使用這類海綿來清潔。

使用方法：使用時必需加清水當潤滑作用，並均勻施力依序刷拭玻璃面，就可清走水漬。

注意事項：但謹記若不加水潤濕研磨時缺水，玻璃便有機會刮傷。

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清潔海綿

清潔海綿

2. + 檸檬酸

由於醋和檸檬酸都屬酸性物質，而水垢為鹼性物質，所以能透過酸鹼中和來去除污漬。首先將醋和檸檬酸粉倒入噴壺中，加水攪拌溶解為液體狀後，噴在有水垢的地方，並再用微濕布抺淨。

注意事項：由於不能讓酸性物質長期停留在表面，因此緊記要及時抺淨。

醋 + 檸檬酸.

醋 + 檸檬酸.

3. 強效漬滅清潔劑 + 抹布

現時市面有推出一些專去除水垢的清潔劑，可以在有水垢的地方噴上清潔劑軟化污垢。

注意事項：刷洗後要立刻抺淨，避免水痕殘留導致再次形成水垢。

強效漬滅清潔劑 + 抹布

強效漬滅清潔劑 + 抹布

4. 去污膏 + 刮刀

假如液冊狀不黏附直立表面的問題，可以選用弱酸性成份的膏狀清潔劑來解決。

使用方法： 首先在佈滿水垢的玻璃和鏡面上抹上含酸性的去污膏，靜置一小時後，再灑水到表面，再利用刮刀與把水和水垢全部刮去便可。

去污膏 + 刮刀

去污膏 + 刮刀

本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。
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