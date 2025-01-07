珀岸開價｜中原陳永傑：「車位價」入場 首批可一Q清枱 投資客料佔四成｜屯門新盤

陳永傑表示，項目租金回報預計可達4厘，可吸引大手投資者入市，投資者料佔四成。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，廿四小時內兩新盤開價，新一年發展商積極推盤。黃金海灣·珀岸今日推出首張價單共128伙，呎價保持上一期吸引價，入場價242.2萬元起，仍屬「車位價」，項目租金回報預計可達4厘，跟上一輪一樣，可吸引大手投資者入市，投資者料佔四成。陳永傑預料，黃金海灣珀岸可承接上一輪銷售的熾熱銷情，一Q清枱，吸引上一期的向隅客，以及居屋上車客。

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」今日(7日)公布首張價單，涉及128伙，提供5種付款計劃，最高折扣達12%，單位折實售價由242.2萬元起，折實呎價由7,941元起，折實平均呎價9,788元，較「黃金海灣」第1期「意嵐」首批折實平均呎價9,988元低約2%。

本月一手成交可達800宗

他續指，剛踏入2025年，新盤市場即十分熱鬧，各區新盤醞釀開售，包攬不同類型單位，百花齊放。加上正值減息周期，相信有力釋放市場購買力，樓市小陽春有望提早出現，料本月一手成交量可達800宗，二月可達1,500宗。

據代理資料顯示，「黃金海灣．珀岸」首批折實平均呎價9,788元，低過部分附近屋苑近期一手貨尾成交呎價。如凱和山最新成交呎價報10,290元至12,300元，「黃金海灣．珀岸」較其低由4.9%至20%。

「珀岸」提供631伙，標準單位戶型由開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2025年11月21日。