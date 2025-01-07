珀岸開價｜首推128伙 開放式242.2萬入場 最低呎價8千有找｜屯門新盤

集團地產開發部董事總經理李炳餘形容是次定價為「住得好D價」，以親民價吸納市場潛在買家。他指，對比上期屬原價加推，後續價單考慮單位間隔景觀及市場反應，價錢有相應上調空間。項目將於明日(8日)正式開始收票，最快下周公布銷售安排。

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」今日(7日)公布首張價單，涉及128伙，提供5種付款計劃，最高折扣達12%，單位折實售價由242.2萬元起，折實呎價由7,941元起，折實平均呎價9,788元，較「黃金海灣」第1期「意嵐」首批折實平均呎價9,988元低約2%。

四成單位折實價低於300萬

集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波指，項目共設5種付款方法，包括全新推出的「150天現金優惠付款計劃」。項目為部分開放式單位買家提供價值約10萬元的「星級傢俬」禮券優惠，可換領傢俬；或買家可選擇「星級傢俬」折扣優惠，價值6萬元。

「黃金海灣．珀岸」首張價單包括36伙開放式，57伙一房，30伙兩房及5伙三房，實用面積介乎304至651方呎。扣除最高折扣12%，計及價值6萬元「星級傢俬」折扣優惠後，單位折實售價由242.2萬至656萬元，折實呎價介乎7,941元至12,040元。

辜錦波續指，首張價單超過四成單位折實價低於300萬元，共53伙，當中開放式單位佔31伙，一房單位佔22伙。入場單位為第2座5樓H室，實用面積305方呎，屬開放式間隔，折實價242.2萬元，呎價7,941元。