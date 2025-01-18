珀岸開賣｜中原陳永傑：出席客群用家為主　首輪有望沽逾八成｜屯門新盤

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」今日(18日)首輪發售280伙，折實售價由242.2萬元起，折實呎價由7,941元起，折實平均呎價10,064元。現場所見不少準買家一早到場等候揀樓，再現長人龍，場面熱鬧。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「黃金海灣·珀岸」屬農曆新年前壓軸全新盤，亦保持上一期的吸引價，以「車位價」入場，吸引用家及投資者入市。中原地產今天出席的客戶中，用家佔約七成，包括不少年青上車客、居屋客等。此外，受鄰近學校之學生、教職員、機場人員等租務需求支持，預計項目呎租可達35元至45元水平，租金回報料超過4厘。
陳永傑透露，今天A組大手買家時段，中原地產約有5組大手客，主要買2至3伙，最大手有意斥資約1,200萬至1,300萬元入市，因抵買如同市區車位價，相信今天銷情理想，可望沽出八成以上單位。
他指出，臨近歲晚，樓市走勢仍然造好，「黃金海岸·珀岸」銷情暢旺，估計本月一手市場可達約800宗成交。美國總統特朗普將於下周一上任，屆時種種不確定性將陸續釋除，購買力將會重新釋放，農曆新年後將迎來小陽春。
標準單位戶型由開放式至三房
「黃金海岸·珀岸」首輪銷售於周四(16日)截票，經點算後共接獲逾4,500票，超額認購逾15倍。首輪發售單位包括72伙開放式、112伙一房、77伙兩房及19伙三房，單位折實售價由242.2萬至733.6萬元，折實呎價介乎7,941元至12,073元。「珀岸」提供631伙，標準單位戶型由開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2025年11月21日。