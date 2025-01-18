珀岸開賣｜中原陳永傑：出席客群用家為主　首輪有望沽逾八成｜屯門新盤

「珀岸」今首賣280伙，不少準買家一早到達售樓處等候揀樓，再現長人龍，場面熱鬧。

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」今日(18日)首輪發售280伙，折實售價由242.2萬元起，折實呎價由7,941元起，折實平均呎價10,064元。現場所見不少準買家一早到場等候揀樓，再現長人龍，場面熱鬧。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「黃金海灣·珀岸」屬農曆新年前壓軸全新盤，亦保持上一期的吸引價，以「車位價」入場，吸引用家及投資者入市。中原地產今天出席的客戶中，用家佔約七成，包括不少年青上車客、居屋客等。此外，受鄰近學校之學生、教職員、機場人員等租務需求支持，預計項目呎租可達35元至45元水平，租金回報料超過4厘。