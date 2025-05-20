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地產
2025-05-20 07:30:00

珀麗灣一房驚現9年新低價 上車客「冇睇樓」338萬入手｜二手市況

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珀麗灣一房驚現9年新低價 上車客「冇睇樓」338萬入手｜二手市況

珀麗灣一房驚現9年新低價 上車客「冇睇樓」338萬入手｜二手市況

中原地產珀麗灣高級資深分區營業經理溫詩雁表示，最近市場聚焦西沙大型新盤，馬灣珀麗灣睇樓氣氛一般，交投較疏落，部分業主擴大劈價空間。過去的周末屋苑錄得1宗成交，單位為17座低層B室，實用面積約372方呎，一房間隔，外望園景。

據了解，單位放盤已一段時間，202410月降價至350萬元，之後一直未有再調整叫價。由於現有租客居住，故不設睇樓，加上屬極低層，經議價後最終以338萬元沽出，呎價約9,086元。

溫詩雁指，同類單位上一次新低紀錄於202411月錄得，屬17座低層A室，成交價348萬元，當時創下屋苑自2016年後8年新低，今番新成交再低10萬元或2.9%，創屋苑約9年新低價。

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珀麗灣一房驚現9年新低價 上車客「冇睇樓」338萬入手｜二手市況

珀麗灣5月份暫錄得4宗二手買賣，一房單位佔2宗，均為「3字頭」成交。(資料圖片)

單位16年間升值近1.3

據悉，新買家為上車客，見單位價錢相宜，隨即購入自用。原業主於2009年以150萬元買入單位，持貨約16年，現轉售帳面獲利188萬元，單位期內升值近1.3倍。

溫詩雁稱，珀麗灣5月份暫錄得4宗二手買賣，一房單位佔2宗，均為「3字頭」成交；另一宗為17座中層E室，實用面積約360方呎，屬海景一房，成交價395萬元，呎價約10,972元。

資料顯示，珀麗灣位於馬灣珀麗路8號，2002年入伙，共有5期涉及31座，提供5,290伙。

即睇馬灣珀麗灣放盤(House730)

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