珀麗灣一房驚現9年新低價 上車客「冇睇樓」338萬入手｜二手市況

中原地產珀麗灣高級資深分區營業經理溫詩雁表示，最近市場聚焦西沙大型新盤，馬灣珀麗灣睇樓氣氛一般，交投較疏落，部分業主擴大劈價空間。過去的周末屋苑錄得1宗成交，單位為17座低層B室，實用面積約372方呎，一房間隔，外望園景。

據了解，單位放盤已一段時間，2024年10月降價至350萬元，之後一直未有再調整叫價。由於現有租客居住，故不設睇樓，加上屬極低層，經議價後最終以338萬元沽出，呎價約9,086元。

溫詩雁指，同類單位上一次新低紀錄於2024年11月錄得，屬17座低層A室，成交價348萬元，當時創下屋苑自2016年後8年新低，今番新成交再低10萬元或2.9%，創屋苑約9年新低價。