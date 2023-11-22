珀麗灣海景兩房業主多次降價求售 見票再劈53萬 6年帳輸35萬｜單位直擊

買家出動撈底 交投超上月 樓價持續回落，吸引買家出動「撈底」。中原地產珀麗灣高級資深分區營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣樓價已從高峰回落約25%，加上施政報告後市場氣氛已見好轉，吸引買家趁低入市，令屋苑本月成交加快，累錄12宗成交，已超上月全月11宗的紀錄，平均實用呎價約10,553元。

趁低吸納作收租 溫明峯稱，分行最新促成珀麗灣21座中層A室成交，單位實用面積549方呎，採兩房間隔，座向西北，享有海景。新買家為葵青區業主，心儀珀麗灣充滿小島度假風情，住客亦具質素，見樓價已大幅倒退，加上近日樓市有回暖跡象，於是出動「撈底」，打算入市單位作收租用途，將來亦可予子女自用。