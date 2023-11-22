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地產
2023-11-22 16:41:53

珀麗灣海景兩房業主多次降價求售 見票再劈53萬 6年帳輸35萬｜單位直擊

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珀麗灣最新樓價從高位回落約25%，不少買家趁低價入市，令屋苑本月成交累錄12宗，已超上月全月，平均呎價約1.05萬元水平。(資料圖片)

珀麗灣最新樓價從高位回落約25%，不少買家趁低價入市，令屋苑本月成交累錄12宗，已超上月全月，平均呎價約1.05萬元水平。(資料圖片)

買家出動撈底 交投超上月

樓價持續回落，吸引買家出動「撈底」。中原地產珀麗灣高級資深分區營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣樓價已從高峰回落約25%，加上施政報告後市場氣氛已見好轉，吸引買家趁低入市，令屋苑本月成交加快，累錄12宗成交，已超上月全月11宗的紀錄，平均實用呎價約10,553元。

趁低吸納作收租

溫明峯稱，分行最新促成珀麗灣21座中層A室成交，單位實用面積549方呎，採兩房間隔，座向西北，享有海景。新買家為葵青區業主，心儀珀麗灣充滿小島度假風情，住客亦具質素，見樓價已大幅倒退，加上近日樓市有回暖跡象，於是出動「撈底」，打算入市單位作收租用途，將來亦可予子女自用。

單位享有開揚海景及翠綠山景，景觀不俗。(代理提供) 大廳間隔闊落，外接露台望開揚山景，裝修亦新淨。(代理提供) 全屋裝修企理新淨。(代理提供) 睡房間隔四正實用，景觀開揚，採光度高。(代理提供) 單位擁無遮擋山景及海景，室內採光度極高。(代理提供)

市值月租約1.58 回報近3厘半

據悉，單位去年7月放盤叫價700萬元，業主多次主動減價，最新叫價618萬元，見上述買家落票洽購，誠意十足，議價後再勁減53萬元，減幅達8.5%，最終以565萬元成交，平均實用呎價10,291元，而累積減價高達135萬元。溫明峯指出，單位現時市值租金約15,800元，按成交價計，新買家可享約3.4厘租金回報。原業主則於20175月以600萬元入市上址，持貨6年易手，帳面蝕35萬元或6%

即睇馬灣珀麗灣放(HOUSE730)

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