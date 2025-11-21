珍罕項目！ 倫敦金絲雀碼頭South Quay Plaza 最後入手機會

【海外/大灣區樓市資訊】英國倫敦，特別是作為其「第二金融首都」的Canary Wharf(金絲雀碼頭)，因其全球級的商業地位和持續的基建升級，始終是資本追逐的熱點。我們可將目光聚焦金絲雀碼頭最具標誌性的豪華住宅項目之一：由英國頂級發展商Berkeley Group精心擘劃的South Quay Plaza(SQP)——Harcourt Gardens。項目已是現樓，不僅消除樓花不確定性，更是入主這核心優質資產的最後機會。

Harcourt Gardens塔樓高達198米，提供高至53樓的住宅單位。

現樓優勢：時間就是金錢的硬道理 SQP Harcourt Gardens現樓發售解決海外投資者最擔憂的三大核心問題： 1. 即時回報：可於短時間內完成交易並即時放租，立刻啟動租金現金流。在金絲雀碼頭租賃需求旺盛下，租金回報預計達 5厘，回報吸引。 2. 確定性與可見性：現樓讓買家親身驗證Berkeley Group交樓品質、實際景觀及配套設施的狀態，大幅降低投資風險。 3. 鎖定稀缺性：金絲雀碼頭發展成熟，此類大型、頂級品牌全新現樓項目屬罕見。錯過SQP，未來再要尋找同等品質和規模的現樓資產機會將微乎其微。 頂級品牌溢價：Berkeley品質承諾 Berkeley Group是英國地產界品質保證。SQP Harcourt Gardens代表對奢華生活、卓越設計與無憂物業管理的承諾。包括項目由世界知名的建築事務所Foster + Partners設計，確保現代美學和天際線外觀，提升物業品牌溢價。另外，項目提供多達40,000方呎頂級設施，服務費每方呎約9.57英鎊。 金絲雀碼頭的金融中心硬核支撐 金絲雀碼頭作為倫敦的第二中心，其地位和流動性是房產價值最堅實的後盾。包括金融人才磁吸效應，匯聚全球頂級銀行、金融機構及科技巨頭，帶來龐大的高薪租賃群體。另外是無與倫比的連接性，SQP擁有四通八達交通網絡，包括Jubilee Line(銀禧線)及Elizabeth Line(伊麗莎白線)、DLR輕軌及Uber Boat，確保住戶高效率通勤。

鎖定最後的珍藏單位與投資回報 Harcourt Gardens塔樓高達198米，提供高至53樓的住宅單位，現時已售出65%。這最後機會讓買家可以從多元化的戶型中選擇：包括一房價格起點76萬英鎊；一加一房價格起點76.5萬英鎊；兩房價格起點96萬英鎊；三房價格起點186萬英鎊。另外，頂層豪華公寓(Penthouses)546萬英鎊，僅餘1套。值得一提的是，項目提供「Fully Furnished」(全裝修家具)選項，對於海外投資者來說，意味省去裝修煩惱、即時放租，進一步加快回報速度。 入主倫敦天際線的終極行動 SQP Harcourt Gardens是資產穩定性、品牌價值、高效生活與強勁租賃回報的完美融合體。對於尋求將資產配置於全球一線城市的香港高端人士而言，這最後的銷售階段，是在金絲雀碼頭鎖定Berkeley Group頂級現樓資產的最後、最直接的行動機會。中原海外聯同Berkeley Group於本月21至22日舉行展銷會，並邀請資深英國律師講解BNO永居(ILR)申請攻略。