地產
2025-11-21 04:29:47
日報

珍罕項目！ 倫敦金絲雀碼頭South Quay Plaza 最後入手機會

【海外/大灣區樓市資訊】英國倫敦，特別是作為其「第二金融首都」的Canary Wharf(金絲雀碼頭)，因其全球級的商業地位和持續的基建升級，始終是資本追逐的熱點。我們可將目光聚焦金絲雀碼頭最具標誌性的豪華住宅項目之一：由英國頂級發展商Berkeley Group精心擘劃的South Quay Plaza(SQP)——Harcourt Gardens。項目已是現樓，不僅消除樓花不確定性，更是入主這核心優質資產的最後機會。

 

Canary Wharf 金絲雀碼頭 South Quay Plaza SQP Harcourt Gardens

Harcourt Gardens塔樓高達198米，提供高至53樓的住宅單位。

現樓優勢：時間就是金錢的硬道理

SQP Harcourt Gardens現樓發售解決海外投資者最擔憂的三大核心問題：

1. 即時回報：可於短時間內完成交易並即時放租，立刻啟動租金現金流。在金絲雀碼頭租賃需求旺盛下，租金回報預計達 5厘，回報吸引。

2. 確定性與可見性：現樓讓買家親身驗證Berkeley Group交樓品質、實際景觀及配套設施的狀態，大幅降低投資風險。

3. 鎖定稀缺性：金絲雀碼頭發展成熟，此類大型、頂級品牌全新現樓項目屬罕見。錯過SQP，未來再要尋找同等品質和規模的現樓資產機會將微乎其微。

頂級品牌溢價：Berkeley品質承諾

Berkeley Group是英國地產界品質保證。SQP Harcourt Gardens代表對奢華生活、卓越設計與無憂物業管理的承諾。包括項目由世界知名的建築事務所Foster + Partners設計，確保現代美學和天際線外觀，提升物業品牌溢價。另外，項目提供多達40,000方呎頂級設施，服務費每方呎約9.57英鎊。

金絲雀碼頭的金融中心硬核支撐

金絲雀碼頭作為倫敦的第二中心，其地位和流動性是房產價值最堅實的後盾。包括金融人才磁吸效應，匯聚全球頂級銀行、金融機構及科技巨頭，帶來龐大的高薪租賃群體。另外是無與倫比的連接性，SQP擁有四通八達交通網絡，包括Jubilee Line(銀禧線)及Elizabeth Line(伊麗莎白線)、DLR輕軌及Uber Boat，確保住戶高效率通勤。

Canary Wharf 金絲雀碼頭 South Quay Plaza SQP Harcourt Gardens Canary Wharf 金絲雀碼頭 South Quay Plaza SQP Harcourt Gardens Canary Wharf 金絲雀碼頭 South Quay Plaza SQP Harcourt Gardens

鎖定最後的珍藏單位與投資回報

Harcourt Gardens塔樓高達198米，提供高至53樓的住宅單位，現時已售出65%。這最後機會讓買家可以從多元化的戶型中選擇：包括一房價格起點76萬英鎊；一加一房價格起點76.5萬英鎊；兩房價格起點96萬英鎊；三房價格起點186萬英鎊。另外，頂層豪華公寓(Penthouses)546萬英鎊，僅餘1套。值得一提的是，項目提供「Fully Furnished」(全裝修家具)選項，對於海外投資者來說，意味省去裝修煩惱、即時放租，進一步加快回報速度。

入主倫敦天際線的終極行動

SQP Harcourt Gardens是資產穩定性、品牌價值、高效生活與強勁租賃回報的完美融合體。對於尋求將資產配置於全球一線城市的香港高端人士而言，這最後的銷售階段，是在金絲雀碼頭鎖定Berkeley Group頂級現樓資產的最後、最直接的行動機會。中原海外聯同Berkeley Group於本月21至22日舉行展銷會，並邀請資深英國律師講解BNO永居(ILR)申請攻略。

活動詳情︰

日期︰2025年11月21至22日(周五六)
開放時間︰下午1時30分至下午5時30分
地點︰香港皇后大道中15號中環置地廣場公爵大廈30樓3001室Berkeley展銷廳
活動時間︰下午3時
活動內容︰BNO永居(ILR)申請終極攻略講座
查詢：62116203 / 網頁

中原地產代理(海外)有限公司(牌照號碼：C-089108)重要提示：本廣告/宣傳資料內物業為已建成物業，已取得當地合法使用証明文件。本公司為有關物業之單邊代理，只代表發展商於香港的推廣及銷售工作。本廣告/宣傳資料內所載有關基建配套規劃及發展的描述只供參考，以政府最終公布之規劃藍圖工程為準。本廣告/宣傳資料內載列的影片、相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像感覺。有關的相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及/或可能經過電腦圖像修飾處理。本廣告/宣傳資料內所顯示的物業位置、間隔、設施及外觀等資料，均由發展商提供，只作參考之用。本公司並無採取任何步驟核實有關資料是否合符有關物業的實際情況。有興趣者須依賴自己進行視察及查証以確定資料的準確性。本公司建議準買家於決定購買有關物業前先參閱有關物業的買賣資料，包括但不限於有關物業的買賣合約、價目表、物業面積資料及認購須知等文件，並自行向銀行查詢有關按揭事宜。本公司不對任何資料的準確性作出明示或隱含的保證，客戶宜向獨立法律或相關專業人士諮詢意見。售價、優惠受細節及條款約束，由發展商公佈為準，賣方有權更改其所提供優惠條款及細則而不作另行通知。如有任何爭議，賣方將保留最終決定權。所有當地政府徵收的費用，由政府相關部門發布的為準。確實交樓日期，以發展商最終公布為準。交通時間只供參考，實際車程時間會受車速限制、路上交通、天氣及路面情況等因素所影響。物業編號：1213。廣告日期：2025年11月21日

