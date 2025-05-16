珠海臨海筍盤清貨價 體驗海濱生活 首期20萬人幣起

格力海岸自備大型商場COAST PARK，海濱公園、會所、泳池。

珠海海岸線長達224.5公里，提供不少環境幽美的臨海居住區。隨著珠海多項大型基建落成，穿梭各區更為便捷，加上內地預約出租車服務非常方便，不管是一般客戶或是「港車北上」駕車的港人，在珠海置業選擇地區範圍亦變得更多元化。例如，有臨近海灣、環境清幽、設施齊全、居住空間更舒適的大型項目可供選擇，實現「海居夢」。 推介1 格力海岸6期 珠海情侶北路 配套包羅萬有

珠海情侶路為珠海的城市名片，連接拱北、香洲等多個區域，「格力海岸」位處情侶北路唐家半島海岸上，背山面海，可眺望香港，自備大型商場COAST PARK，海濱公園、會所、泳池，購物玩樂設施一應俱全。項目離九洲港約20分鐘車程，前往港珠澳大橋珠海口岸約30多分鐘車程，乘船或港車北上，交通快捷方便。 海景2房最平130萬元人幣

「格力海岸6期」已接近售罄，在售精裝住宅由約57至114方米(即約610至1,220方呎)，2至3房間隔，不少南向單位可享海景，加上樓間距達百米，內園景亦相當開揚。海景兩房單位由約130萬元人民幣起，首期低至約20萬元人民幣。



推介2 海泉灣‧時光序別墅 配套濱海溫泉 中港巴士直達

「海泉灣」為大型濱海溫泉旅遊度假區，由中旅集團發展，設有溫泉、主題樂園設施、商業街、生活超市、食肆，以至大型運動館、醫療門診中心。駕車從港珠澳大橋口岸出發，約40多分鐘可直達屋苑。此外，住戶可乘中港直通巴士往返「海泉灣」。 2千呎別墅由206萬元人幣起

「海泉灣‧時光序」現正推出清貨特價單位，約2,040元至2,460方呎現樓別墅單位，每戶設不少於約400方呎私家花園，僅售206萬元人民幣起，並獲贈海洋溫泉會藉，名額有限，額滿即止。 灣區生活知多D講座

暨珠海筍盤推介會

日期：2025年5月17、24日(星期六)下午1至6時

講座：如何申辦居住證及醫保 下午2:00及4:00(敬請預約)

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