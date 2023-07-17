現樓單位｜九龍城瓏碧一房連裝修示位 高樓底優勢打造「空中書房」｜多圖

碧桂園香港旗下九龍城單幢新盤「瓏碧」最新開放現樓一房(開放式廚房)連傢俬示範單位予傳媒參觀，單位為25樓C室，實用面積281方呎，以「現代時尚」為設計主題。

單位向東南可享九龍寨城公園翠綠景觀，眺望啟德發展區及維多利亞港海景。全屋室內布置採用灰色、白色配以大量原木傢俬作點綴，以深淺色作對比，瞬間提升單位溫暖感。橫向型客廳長約5米，設計師充分利用高樓底優勢，於客廳上方打造約25方呎的空中書房，令到偌大空間方正實用、布局分明。單位設有落地玻璃摺門連接約38方呎的三合一露台，延伸室內空間之餘，更可迎納充足天然光。

主人房間隔靈活實用，放置雙人大床後、仍能擺放大型到頂衣櫃及床頭櫃，房間設有寬闊玻璃窗，增加室內天然採光。浴室鋪設高雅雲石，配以流線型鏡櫃，內置三合一充電座，並加設無線充電座；另設嵌入式衛生收納空間，配備貼心齊全。