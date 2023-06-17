現樓單位｜何文田新盤VAU Residence開放式至兩房有得睇！樓高3.15米具空間感(多圖)

由萬科香港發展的VAU Residence位於何文田自由道11號，屬單幢式物業，提供165伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎209至499方呎。項目主打開放式及一房單位，分別涉58伙及78伙，佔全盤逾八成；兩房及三房分別佔20伙及2伙，另設7伙特色天台單位。
發展商早前表示，項目已取得入伙紙及快將展開交付程序，最新開放3個示範單位，戶型涵蓋開放式、一房及兩房，單位層與層之間高3.15米，空間感十足。
27樓E室開放式戶
單位實用面積209方呎，落地玻璃門通往22方呎露台；位處高層單邊，露台朝向東北方向，享廣闊九龍城市景觀。長方形客飯廳長2米，闊約2.7米，布局工整實用。玄關除配置鞋櫃，還將開放式廚房及浴室設於玄關兩旁，充分提升空間使用效率。浴室貫徹南歐設計風格，圓角鏡面及石紋磚與項目設計互相呼應。客飯廳設磨砂玻璃櫃，既可增加收納空間外，亦可透光至浴室，增加浴室採光度。
⇊27樓E室⇊
27樓C室一房戶
單位實用面積264方呎，間隔方正實用，住戶易於擺放傢俱。入門特設玄關設計及附送鞋櫃，可增加收納空間。客飯廳連接22方呎露台，為家居引入天然光線。露台朝向東北方向，享廣闊九龍城市景觀。
開放式廚房採用L形工作枱設計盡用空間，廚櫃配搭以白梣木色及Beton White色系櫃門，整體設計時尚明亮。主人睡房間隔方正實用，設大型玻璃窗，景觀開揚，採亮度充足。單位浴室貫徹南歐設計風格，圓角鏡面及石紋磚與項目設計互相呼應。
⇊27樓C室⇊
27樓F室兩房戶
單位位處高層單邊，實用面積384方呎。大門旁設多功能儲物櫃及鞋櫃，提供充足儲物空間。長方形客飯廳設計，長約4.7米，闊約2.2米，間隔方正實用，易於擺放家具。客飯廳連接22方呎露台，露台面向東南方，享九龍市景及山景，更可遠眺港島景觀。兩間睡房以蝴蝶型開則，間隔方正實用，並以玻璃幕牆提升採光度；主人睡房採用L型玻璃窗設計，盡享九龍市景及山景；而客房更可遠眺港島一帶景致。
單位採開放式廚房設計，配備長形工作檯面，工作檯面空間充裕。廚櫃配搭以白梣木色及Beton White色系櫃門，整體設計時尚明亮。浴室設有窗戶，增加採光及加強通風。浴室貫徹南歐設計風格，圓角鏡面及石紋磚與項目設計互相呼應。
⇊27樓F室⇊
會所由著名建築及室內設計事務所ARK操刀
VAU Residence住客會所由著名建築及室內設計事務所ARK操刀，室內外面積逾4,000方呎，設計貫徹現代南歐風格。戶外範圍設計靈感源自尊貴包廂設計，融入精緻園林景致布局，為住戶打造專屬聚會空間及「都市園林」。會所室內外提供多項設施，包括備有著名品牌Miele煮食設備的宴會廳、配置TechnogymTM器材的健身室、戶外燒烤區、多用途共享空間及兒童遊樂設施等。
VAU Residence位於何文田自由道11號，屬單幢式物業，提供165伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎209至499方呎。項目主打開放式及一房單位，分別涉58伙及78伙，佔全盤逾八成；兩房及三房分別佔20伙及2伙，另設7伙特色天台單位。