現樓單位｜何文田新盤VAU Residence開放式至兩房有得睇！樓高3.15米具空間感(多圖)

由萬科香港發展的VAU Residence位於何文田自由道11號，屬單幢式物業，提供165伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎209至499方呎。項目主打開放式及一房單位，分別涉58伙及78伙，佔全盤逾八成；兩房及三房分別佔20伙及2伙，另設7伙特色天台單位。

發展商早前表示，項目已取得入伙紙及快將展開交付程序，最新開放3個示範單位，戶型涵蓋開放式、一房及兩房，單位層與層之間高3.15米，空間感十足。

27 樓 E 室開放式戶

單位實用面積209方呎，落地玻璃門通往22方呎露台；位處高層單邊，露台朝向東北方向，享廣闊九龍城市景觀。長方形客飯廳長2米，闊約2.7米，布局工整實用。玄關除配置鞋櫃，還將開放式廚房及浴室設於玄關兩旁，充分提升空間使用效率。浴室貫徹南歐設計風格，圓角鏡面及石紋磚與項目設計互相呼應。客飯廳設磨砂玻璃櫃，既可增加收納空間外，亦可透光至浴室，增加浴室採光度。

⇊27樓E室⇊