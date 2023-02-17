現樓單位｜多圖！全康城最大 LP10逾3900方呎複式戶曝光

客飯廳間隔方正，其中客廳以中空設計，營造高樓底感覺。推開連接飯廳露台玻璃摺門即為長型露台，室外之海景躍現眼前。同層的3個套房均設有大型窗戶，採光度高，更可享遼闊海景。

南豐集團與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第X期LP10正式展開現樓銷售，日前率先開放頂層複式大宅，單位為第2座58樓及59樓A室，實用面積3,906方呎，屬期數最大單位，採 5套房連工作間設計。

天台面積 1591 方呎 設私人游泳池

廚房方正實用，中央設置有中島工作檯，住戶不但可舉辦烹飪聚會，甚至隨時變身成烹飪直播場地，與親友分享烹飪心得，提升廚房的社交功能。廚房配備德國高級品牌Miele系列家電，包括煤氣煮食爐、電磁煮食爐、蒸爐、焗爐、抽油煙機、雪櫃、洗碗碟機及酒櫃等；同時更設有Urban Cultivator種菜機，廚房外接的工作間亦設有Miele獨立式洗衣機及熱泵烘乾衣機，設備齊全。

上層寢區設有2個套房及家庭廳，主人套房面積偌大，可享開揚海景，並設有男/女主人浴室，可供男女主人各自擁有私人沐浴空間。同層的家庭廳外連長型平台，可供住戶打造成空中花園。

拾級而上即達天台層，天台面積廣達1,591方呎，布局分明，一邊可供擺放大型戶外家具，另一邊則設私人游泳池，泳池旁亦有充裕空間可供日後擺放戶外沙灘椅，打造私人專屬空間。