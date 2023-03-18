現樓單位｜多圖！星凱．堤岸增2個向南三房示位 擁開揚城門河景

中洲置業火炭星凱．堤岸自上月起開放現樓，且持續錄得成交個案。發展商新開放2個現樓單位，分別位於第3座47樓C室及第2座37樓F室，同為三房向南單位。
3座47樓C室 實用面積945方呎
其中一個單位為3座47樓C室，實用面積945方呎，屬三房一套連兩個工作間間隔，其中一個工作間更連洗手間，雙工作間適合大家庭住戶的需要，設計足見發展商貼心和細緻，讓用家盡用單位每寸空間。
大廳長約7米，闊約3.3米，寬敞的空間加上窗外廣闊的山、河及沙田市中心繁華景致。客飯廳間隔分明，空間方正實用，並在大廳位置設戶外觀景露台，透過落地玻璃趟門連接面積約33方呎的特大露台，別具豪宅氣派，住戶可飽覽城門河美景外，亦都令單位視野更見廣闊；並配合層與層之間約3.15米的高度，大大提升室內空間感。
↓↓3座47樓C室↓↓
主人套房長約3米，闊約2.9米，空間充裕足夠容納較大型家具，並設面積約16方呎工作平台，與客廳景觀同向，享城門河及沙田市中心開揚景色。隨屋附送名貴家電，包括德國名牌Miele氣體煮食爐、組合式雙頭氣體煮食爐、蒸焗爐及抽油煙機，亦配備Panasonic雪櫃及法國皇室品牌De Dietrich洗衣乾衣機，另亦設Vinvautz酒櫃。
2座37樓F室 實用面積774方呎
另一個單位為2座37樓F室，實用面積774方呎，間隔為三房一套連工作間，層與層之間約3.15米的高度，大廳長約5.85米，闊約3.05米，客飯廳間隔分明，空間方正實用，大廳落地玻璃大窗享沙田景色及城門河美景。單位另一大賣點是窗戶及工作平台門可打開，有利自然風入屋，減少冷氣使用，迎合環保大趨勢。
↓↓2座37樓F室↓↓
單位配套完善，不少設備更達豪宅級，如隨樓附送一系列歐洲名貴家電，包括德國名牌Miele氣體煮食爐、組合式雙頭氣體煮食爐、蒸焗爐及抽油煙機，亦配備法國皇室品牌De Dietrich嵌入式雪櫃及洗衣乾衣機，另亦附送Vinvautz酒櫃。