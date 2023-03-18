現樓單位｜多圖！星凱．堤岸增2個向南三房示位 擁開揚城門河景

中洲置業火炭星凱．堤岸自上月起開放現樓，且持續錄得成交個案。發展商新開放2個現樓單位，分別位於第3座47樓C室及第2座37樓F室，同為三房向南單位。

3 座 47 樓 C 室 實用面積 945 方呎

其中一個單位為3座47樓C室，實用面積945方呎，屬三房一套連兩個工作間間隔，其中一個工作間更連洗手間，雙工作間適合大家庭住戶的需要，設計足見發展商貼心和細緻，讓用家盡用單位每寸空間。

大廳長約7米，闊約3.3米，寬敞的空間加上窗外廣闊的山、河及沙田市中心繁華景致。客飯廳間隔分明，空間方正實用，並在大廳位置設戶外觀景露台，透過落地玻璃趟門連接面積約33方呎的特大露台，別具豪宅氣派，住戶可飽覽城門河美景外，亦都令單位視野更見廣闊；並配合層與層之間約3.15米的高度，大大提升室內空間感。

↓↓3座47樓C室↓↓