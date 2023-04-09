現樓單位｜多圖！林海山城五房雙套洋房 前後花園面積共710方呎

由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓豪宅項目林海山城已於早前獲批滿意紙，可供現樓即住。最新開放經布置的山城徑2號洋房，實用面積3,346方呎，五房雙套間隔，前後花園面積共710方呎。

設計團隊將經布置及設計之山城徑2號洋房模擬是一個大家庭入住，將家居打造如舒適休閒的藝術收藏空間。洋房地下之客飯廳約7.9米長，6.3米闊，空間逾460方呎，足夠住戶廣宴親朋好友。為緊扣各家庭成員，設計團隊於單位內打造出不同主題和風格的多用途生活空間，並把大自然景觀融入其中。如客飯廳對出的花園設有壁爐；柔和色調的梳化和庭園戶外蠟蠋台，營造出洋溢暖意的閒聊空間。另外，天花板呈傾斜設計，創造視覺深度，豐富空間層次，令家居視覺上更見闊敞。

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