現樓單位｜多圖！林海山城五房雙套洋房 前後花園面積共710方呎

由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓豪宅項目林海山城已於早前獲批滿意紙，可供現樓即住。最新開放經布置的山城徑2號洋房，實用面積3,346方呎，五房雙套間隔，前後花園面積共710方呎。
設計團隊將經布置及設計之山城徑2號洋房模擬是一個大家庭入住，將家居打造如舒適休閒的藝術收藏空間。洋房地下之客飯廳約7.9米長，6.3米闊，空間逾460方呎，足夠住戶廣宴親朋好友。為緊扣各家庭成員，設計團隊於單位內打造出不同主題和風格的多用途生活空間，並把大自然景觀融入其中。如客飯廳對出的花園設有壁爐；柔和色調的梳化和庭園戶外蠟蠋台，營造出洋溢暖意的閒聊空間。另外，天花板呈傾斜設計，創造視覺深度，豐富空間層次，令家居視覺上更見闊敞。
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洋房前花園與面積近150方呎的特大廚房相連，設計師於廚房放置早餐桌，住戶可與家人邊享用早餐邊欣賞屋外花園。推開分隔的玻璃門，屋主即可將廚房延伸以舉行戶外派對。廚櫃採用意大利Moldunova的高級廚櫃組合，彰顯大戶氣派。天台的多用途生活空間，備有燒烤爐和烤薄餅爐。
除了客飯廳和多個活動空間，設計師善用二樓主人睡房逾530方呎空間，包括寢室約300方呎、衣帽間近80方呎，以及浴室近150方呎，並將其中一間睡房設計為書房，打造成主人專屬層。主人房擺放大型雙人床後，仍可三邊落床及擺放床尾櫈。主人房設銀幕式趟窗，有助加強空氣流通；在窗前擺放兩張實木單人沙發及一張茶几，供住戶飽覽景致。睡房另一端接連浴室，配備雙洗手盤，加上刻意挑選的燈光效果，營造出如六星級酒店之典雅高貴。