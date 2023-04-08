現樓單位｜多圖！林海山城四房四套洋房 特別打造超過1400方呎主人樓層

住戶步入家門，7.2米高樓底設計盡入眼簾，設計師刻意在入門玄關及玄關落地玻璃窗外望位置擺放一組型格的現代藝術雕塑作迎門。地下樓層是客飯廳和開放式廚房，布局呈L型設計，靠邊全是落地對流大玻璃窗，採光度十足兼可欣賞窗外的景色。地下樓層可作四個活動區域，迎合不同生活需要，分別是客廳、飯廳、酒吧區及廚房連輕食用餐區。客飯廳長度超過9米，面積超過640方呎；而廚房位置設有一扇門直通玄關位置，按需要關上分隔門可變成一個獨立烹調空間。

由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓豪宅項目林海山城已於早前獲批滿意紙，可供現樓即住。最新開放經布置的林海徑2號洋房，實用面積5,341方呎，屬四房四套間隔，採用輕奢簡約的北歐風格，配合戶外的自然美景，勾劃出不同功能和用途的起居空間，迎合崇尚自然簡約的生活品味。

戶外花園面積1,522方呎，兩旁設兩個活動區，一個為火爐區，另一端是種有香草的香草園；除此之外，由前庭花園到廚房、延伸至客飯廳到後花園約有24米長的空間，戶主可以在家舉行小型派對，空間足夠容納超過二十人一同玩樂。一樓和二樓是寢室樓層，其中一樓設三間睡房連浴室的套房，並有閱讀區和家庭活動空間，均以北歐簡約奢華風格營造型格自然的美學感覺。

設計師特別打造二樓為主人層，打造全層面積超過1,400方呎的主人套房連衣帽及化妝間，貫徹以簡約北歐風格設計。睡床背牆以黑色為主，配以宮廷絨面波浪裝飾及兩盞拉絲黃銅金屬燈，主人戶一組落地玻璃窗連接著80方呎的平台，窗外是優美的船灣淡水湖景致。主人房更設休閒區，位置放置梳化方便屋主與家人在睡前輕鬆談天。主人層擁約500方呎的特大衣帽連工作室，衣帽間放置了多排衣櫃及多組配飾展示櫃，供戶主展示珍稀藏品和時裝配飾，方便戶主揀選配飾襯衫，盡顯大戶之家的品位和格調。

至於洋房地庫位置是歐洲古堡酒窖式設計車庫，佔地約500方呎，寓意佳釀與名車。車庫採用不同材質石材、鋼材與黑鏡，糅合於古堡式拱型門廊的空間設計，流露型格品味。頂層天台實面積963方呎，設有大型戶外梳化，供屋主隨時隨地與親朋好友閒聚小酌。

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