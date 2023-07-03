現樓單位｜直擊啟德HENLEY PARK一房 廳房同享維港及體育園開揚景觀(多圖)

單位層與層的高度約為3.38米，寬敞的客飯廳連接露台，另睡房與客飯廳同樣擁有維港及啟德體育園景觀。睡房和客廳之間設有活動式間隔牆設計，可根據住客個人喜好及生活需要，隨意將室內空間靈活變化。睡房內更預置多功能儲物櫃及開放式擺設間隔，另設有以弧形玻璃設計L形步入式多功能衣帽間LEMA Fashion Box，衣帽間由恒基兆業同意大利高級傢具品牌LEMA攜手設計同研發，殺滅污染物及細菌。單位採開放式廚房設計，而廚房同浴室均配置一系列國際名牌裝置同設備。

HENLEY PARK共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，提供740伙，單位實用面積介乎250至1,558方呎。單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。標準單位佔721伙，特色單位佔19伙。項目提供97個住客車位，平均每8戶爭1個車位，發展商分別於中環國際金融中心1期及啟德現樓設有示範單位。

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